〈i鳳銷量減〉外媒：勿過度倚賴供應商財測 來解讀iPhone需求

這種事情已經在過去幾年中上演多次，即蘋果 (AAPL-US) 分析師根據供應鏈的展望不佳而削減 iPhone 的出貨量預估值，導致蘋果蘋價暴跌。

這也正是蘋果週一 (12 日) 的情況。週一 iPhone 最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 宣布調降財測之後，蘋果股價應聲大跌 5%，連帶拉低整個美股大盤。

蘋果股價日線走勢圖 (近三個月以來表現)

《CNBC》報導指出，隨著全球智慧手機銷售放緩和升級週期加長，市場對 iPhone 需求成長的關注也日益上升，但無論如何，蘋果季報的 iPhone 出貨量，其實多數是超越華爾街預期。

2013 年，在巴克萊引述「我們在供應鏈中的檢視」調降 iPhone 銷售預期後，蘋果公司財報的出貨量比它預測的多 240 萬支。

2017 年，花旗宣稱 iPhone 的需求「溫和」和「趨緩」，而蘋果公司在 iPhone 出貨量數字方面超過這家華爾街投行約 100 萬支。

在蘋果公司 5 月發布第 2 季財報前，該公司市值在短短 3 個交易日內減少超過 600 億美元，並且至少有 5 家分析公司調整了預測值。財報的出貨量雖略低於市場預期，但分析師承認他們過度恐慌。

早在 2013 年，蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 就提醒警告不要過度著重供應鏈謠言。他特別提到了該公司 2013 財年第 1 季財報訂單減少的傳聞，他說：

「我建議市場最好對任何有關 iPhone 產量的謠言，提出質疑，我也強調即使特定數據是事實，它也不可能正確地解釋對於我們整體業務的意義，因為供應鏈非常複雜。」 「蘋果公司顯然有許多來源、獲利率可能有所不同、供應商表現可能也會有所不同，初始庫存數量可能有所不同。我的意思是，表單上呈現的數據過多，是不太可能透過單一數據就能完全解釋真正發生的事情。」

簡而言之，庫克表示，蘋果的供應商網路非常複雜，一家供應商削減其前景展望並不一定意味著 iPhone 需求下降。

當然，展望蘋果的下一次財報，蘋果將會因為停止發布 iPhone、iPad、Mac 的個別銷售數據，而更難以反駁市場推估銷售額下滑的問題，但有分析認為，蘋果營收和獲利成長，仍然可以作為衡量整體 iPhone 業務表現的極佳工具，因為蘋果正嘗試採用新策略從平均銷售單價 (ASP) 和數位服務上，收取更多費用。