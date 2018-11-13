IMF警告：全球成長趨緩 市場風險偏好恐突然逆轉

國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，數個全球大型經濟體成長趨緩，而投資者情緒轉變恐怕會讓局勢「突然逆轉」。

IMF 週二 (13 日) 發布中東和亞洲中部《最新地區性經濟展望報告》指出，「全球金融狀況雖然仍有成長支撐力，但已經開始緊縮。」

該報告每年出刊一次，概述近期經濟發展觀點與中期政治議題與前瞻。

IMF 中東和亞洲中部地區總監 Jihad Azour 指出，「以風險指標而言，全球狀況正在改變。雖然我們的成長仍處於高水準，但這成長正遲滯不前。」

IMF 指出，美國升息、美元升值和金融市場波動性可能會讓一些新興市場和發展中經濟體承壓。

「這些發展惡化，或說發達經濟體貨幣緊縮速度比預期還快，提高了全球風險胃口突然逆轉的可能性。」

IMF 預期全球今、明兩年的成長維持穩定，與 2017 年成長水準一樣在 3.7%，但幾個主要經濟體的成長前景明顯下降。

美國 2018 年實質 GDP 成長在 2.9% 不變，但 2019 年的成長預期已因近期的貿易措施而下修至 2.5%。

然而，不同於 IMF 對美國成長預期的見解，CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 週一 (12 日) 表示，美股正經歷一次「非常嚴重的修正」，因為美國經濟穩固，且 Fed 也開始倡導暫停或至少放緩升息以評估當前市場狀況的想法，基本面上根本沒有理由解釋市場當前的下行趨勢。

新興市場和發展中經濟體

新興市場和發展中經濟體的前景也更加疲弱，反映出一些大型新興經濟體因各國不同原因、金融緊縮、地緣政治緊張和油價上升等因素而下修成長。

「2019 年歐元地區實質 GDP 將自今年的 2.9% 下降至 1.9%。英國地區成長也會變溫和，繼 2018 年初經濟活動意外受抑制後。」

IMF 將中國成長預計下滑的原因歸咎於中美貿易措施，目前預期中國明年成長 6.2%，較今年 (6.6%) 與去年 (6.9%) 下滑。

中東樂觀

儘管近日油價下滑，IMF 對中東態度較樂觀。

Azour 指出，「這 2 年油價漲幅超過 60%，現在我們看到的油價水準等同於 2015 年的價位。」

IMF 預期中東、北美、阿富汗和巴基斯坦的產油國 (MENAP)2018 至 2019 年間將在外部和財政平衡上有明顯可見的改善。

「MENAP 石油輸出國的經濟活動預計今明兩年都將強化，今年實質 GDP 預計 1.4%，明年 2%，較 2017 年 1.2% 的水準上升。」

「MENAP 石油進口國預計今年持續溫和成長，中期後稍微加強。該地區今年成長預計達 4.5%，較去年 4.1% 水準上升，明年再放緩至 4%。」