蘋果刷臉商機褪色 Lumentum下修財測慘遭血洗

由於「最大客戶之一要求大幅降低先前訂單的出貨量」的影響，蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 週一 (13 日) 下修下季財測，該公司股價應聲慘遭血洗。

Lumentum 總裁兼執行長 Alan Lowe 在一份聲明中表示：「我們最近收到了 3D 感測的雷射二極體最大客戶之一的要求，將大幅縮減下季原定的出貨量。」Lumentum 並未明確指出砍單客戶的名稱，但外界普遍認為指的就是蘋果。

2019 會計年度第二季財測不利拖累，Lumentum 盤中股價暴跌近 30%，連帶影響蘋果 (AAPL-US) 股價下挫 4.7%。

Lumentum 股價走勢圖。(圖：Investing)

第二季營收調整為 3.35 億美元至 3.55 億美元，而先前預估營收為 4.05 億美元至 4.3 億美元，調整後每股純益下修為 1.15 美元至 1.34 美元，而先前預估為 1.60 美元至 1.75 美元。

外媒引述分析師指出：「這項消息可能說明蘋果減少 1800 萬至 2000 萬部 iPhone 銷量。另一種情況是，蘋果可能只是在 Lumentum 那裡囤積過多的庫存 (儘管這仍意味銷售疲軟)。」

Lumentum、Finisar (FNSR-US) 和 II-VI (IIVI-US) 為蘋果 3D 感測器設備的供應商。蘋果在其 iPhone 中使用 3D 感測器來支持人臉解鎖螢幕。Lumentum 主要供應 iPhone 人臉辨識功能所使用的 3D 感測模組供應面射型雷射二極體 (VCSEL)。

3D 感測市場變化

一些分析師預測蘋果 iPhone XR 的訂單弱於預期之後，Lumentum 大幅下調下季財測。除此之外，一些分析師認為，蘋果供應商 Lumentum、Finisar 和 II-VI 之間的市占可能會發生連帶變化。

Needham 分析師 Alex Henderson 在一份報告中表示：「假設 Finisar 佔整個 3D 感測市場約 20%，II-VI 佔 10%，Lumentum 佔 3D 感測的 70%，由於整個市場需求可能大約減少 33%，我們認為 Lumentum 首當其衝損失慘重。」

上週，光學廠 II-VI 以 32 億美元的現金和股票交易收購 Finisar。Lumentum 消息傳出後，II-VI 也應聲下跌逾 13%，分析師認為在 Lumentum 下修下季財測後，投資者可能不確定 II-VI 股價是否有上漲空間。