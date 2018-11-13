蘋果刷臉商機褪色 Lumentum下修財測慘遭血洗

由於「最大客戶之一要求大幅降低先前訂單的出貨量」的影響，蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 週一 (13 日) 下修下季財測，該公司股價應聲慘遭血洗。
Lumentum 總裁兼執行長 Alan Lowe 在一份聲明中表示：「我們最近收到了 3D 感測的雷射二極體最大客戶之一的要求，將大幅縮減下季原定的出貨量。」Lumentum 並未明確指出砍單客戶的名稱，但外界普遍認為指的就是蘋果。
2019 會計年度第二季財測不利拖累，Lumentum 盤中股價暴跌近 30%，連帶影響蘋果 (AAPL-US) 股價下挫 4.7%。
第二季營收調整為 3.35 億美元至 3.55 億美元，而先前預估營收為 4.05 億美元至 4.3 億美元，調整後每股純益下修為 1.15 美元至 1.34 美元，而先前預估為 1.60 美元至 1.75 美元。
外媒引述分析師指出：「這項消息可能說明蘋果減少 1800 萬至 2000 萬部 iPhone 銷量。另一種情況是，蘋果可能只是在 Lumentum 那裡囤積過多的庫存 (儘管這仍意味銷售疲軟)。」
Lumentum、Finisar (FNSR-US) 和 II-VI (IIVI-US) 為蘋果 3D 感測器設備的供應商。蘋果在其 iPhone 中使用 3D 感測器來支持人臉解鎖螢幕。Lumentum 主要供應 iPhone 人臉辨識功能所使用的 3D 感測模組供應面射型雷射二極體 (VCSEL)。
3D 感測市場變化
一些分析師預測蘋果 iPhone XR 的訂單弱於預期之後，Lumentum 大幅下調下季財測。除此之外，一些分析師認為，蘋果供應商 Lumentum、Finisar 和 II-VI 之間的市占可能會發生連帶變化。
Needham 分析師 Alex Henderson 在一份報告中表示：「假設 Finisar 佔整個 3D 感測市場約 20%，II-VI 佔 10%，Lumentum 佔 3D 感測的 70%，由於整個市場需求可能大約減少 33%，我們認為 Lumentum 首當其衝損失慘重。」
上週，光學廠 II-VI 以 32 億美元的現金和股票交易收購 Finisar。Lumentum 消息傳出後，II-VI 也應聲下跌逾 13%，分析師認為在 Lumentum 下修下季財測後，投資者可能不確定 II-VI 股價是否有上漲空間。