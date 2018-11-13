傳劉鶴將赴美為「川習會」鋪路 歐股反彈

據傳美國財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴，上週透過電話，溝通貿易問題，且劉鶴將赴美為「川習會」鋪路；外界樂觀預期，美中可望恢復貿易協商，今 (13) 日歐股早盤走揚。

台北時間週二晚間 7 點 41 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.48%，德國 DAX 指數上漲 0.75%，法國 CAC 40 指數上漲 0.43%，英國 FTSE 指數上漲 0.29%。

週一美股重挫，但週二歐股走勢，未受太大影響，主因在於，對美中貿易重啟協商的樂觀預期，抵銷了美股造成的悲觀情緒。

根據路透社報導，金融機構 Spreadex 分析師 Connor Campbell 表示，儘管美國科技股劇烈震盪，影響亞股表現，但歐股仍呈現反彈之勢。

電信類股表現最佳，早盤上漲約 1.8%，觸及 8 月 24 日以來高點；其中，英國電訊商 Vodafone，股價大漲逾 5%。

梅努欽與劉鶴於 11 月 9 日通了電話，雖未獲致任何具體成果，但外界預期，美中可望恢復貿易協商，為貿易戰帶來和解的可能性。

南華早報報導稱，劉鶴將於近期訪美，為月底登場的「川習會」鋪路。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 G20 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。