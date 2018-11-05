軟銀Q3獲利遽增 願景基金投資展回報

日本軟銀集團 (9984-JP) 於 5 日公布 7 月至 9 月財報，受益於科技投資的穩健回報，該集團的營業利潤表現大幅高於分析師預期，一掃市場對於願景基金的存疑，沙國公共投資基金為該基金的主要投資方之一，投資額達 450 億美元。

軟銀的願景基金去年籌資約 1000 億美元，為全球最大的私募股權基金，該基金對熱門科技進行投資，如 Uber 和通用汽車的自駕車部門。然而，軟銀與沙國之間密切的關聯，使投資者感到擔憂。

沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 遭謀殺，使沙國被各國強烈譴責，此事件已延燒成外交問題。沙國於 10 月下旬舉行「未來投資倡議高峰會」，許多媒體和大企業執行長因此案而選擇不出席。

因部分願景基金的投資開始展現回報，截至 9 月底的第 2 財季，軟銀營業利潤為 7057 億日圓 (62.3 億美元)，去年則為 3956 億日圓，大幅優於分析師平均預期的 3730 億日圓，科技投資帶來的利潤高達 3930 億美元。

第 2 財季軟銀的淨利為 5264 億日圓 (46 億美元)，去年為 971 億日圓，分析師預期值為 2118 億日圓。

軟銀對 Flipkart 的投資在展現良好回報，該公司為印度最大的線上零售商，願景基金去年 8 月以 25 億美元的金額買下 21% 的持股，並在今年 5 月下旬同意以 40 億美元的金額全數出售給 Walmart。

此外，軟銀指出，今年 3 月至 9 月，願景基金和其姊妹基金的營業利潤增長 6320 億日圓，主要利潤來自投資印度旅館新創 OYO Rooms 與 Nvidia 的為實現盈利。

軟銀股價 5 日微漲 0.55% 至每股 8747 日圓。

軟銀集團股價日線走勢圖

手機事業的隱憂

軟銀集團旗下的軟銀電信的 IPO 計畫擬籌資 175.7 億美元，然而，日本行動運營商正在醞釀一場價格戰風暴，NTT DoCoMo 表示，自 2019 年 4 月起，可能將通信方案的價格大砍 40%。

信金資產管理的基金經理 Naoki Fujiwara 指出，電信業者的價格戰，可能使軟銀電信的 IPO 價格受到影響，且行動業務產業也將變得更競爭。