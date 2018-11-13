川普擬開會討論汽車進口關稅 全球汽車類股應聲下挫

《彭博社》引述三名消息人士報導，美國商務部汽車進口調查的報告草案正在白宮散發，川普將於週二 (13 日) 與美國貿易團隊的成員會面，討論如何進行潛在的汽車關稅。

消息人士表示：「美國總統川普 週二 (13 日) 將與美國貿易團隊的成員會面，討論如何進行潛在的汽車關稅。」由於消息人士不具名的緣故，他們並未對美國商務部進口汽車調查的結論提供任何見解。

美東時間，週一 (12 日) 美股四大指數走低，所有板塊幾乎淪陷，汽車關稅消息傳出後，引發通用汽車 (GM-US) 等汽車類股下跌。

週二 (13 日) 台北時間 9:00 左右，受到汽車關稅相關消息的影響，豐田汽車 (7203-JP)、日產汽車 (7201-JP) 和現代汽車 (005380-KR) 等類股應聲走跌。

參照《1962 年貿易擴展法》第 232 條規定，美國商務部於 5 月開始調查汽車進口對國家安全的影響。美國商務部著手的汽車進口調查中，涉及了運動休旅車 (SUV)、貨車和輕型卡車，以及汽車零組件等。

商務部門將會在明年 2 月份向川普報告調查結果，川普對任何關稅都有最終決定權。

目前沒有任何跡象顯示川普何時會對汽車關稅做出最終決定，但川普一再暗示他對包括歐盟和日本在內的貿易夥伴耐心有限。川普威脅要對進口汽車徵收 25% 的關稅。

在 7 月的公聽會上，從歐洲到亞洲的公司與政府皆警告稱，美國開徵汽車進口關稅，將損害美國經濟，擾亂全球汽車業，並影響美國與盟友之間的關係。

歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週一表示，歐洲避免美國汽車關稅可能只持續到年底。

在上週新聞發布會上，川普表達了對日本不公平汽車貿易關係的不滿：「我一直告訴他 (日本首相安倍晉三)，日本在貿易不公平對待美國。他們以極低的稅率輸美數百萬輛汽車，卻不購買我們的車。如果還是如此，美國將會對他們的汽車徵收巨額關稅。」

據知情人士透露，即使韓國與美國達成修訂後的貿易協議，韓國仍未得到美國保證，將其排除在任何潛在的汽車關稅之外。

美國商務部發言人和白宮工作人員沒有立即發表評論。