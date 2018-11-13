崇友前三季獲利下滑逾30% 每股盈餘2.73元

崇友實業 (4506) 公布前三季財報，前三季合併營收 30.71 億元，年減 7.52%，稅後淨利 4.84 億元，年減 31.27%，每股稅後盈餘為 2.73 元。崇友獲利減少主要為去年有認列處分廠房收益 1.77 億元，影響每股盈餘 0.88 元。崇友近兩年持續開拓汰舊換新業務，亦陸續爭取其他品牌汰舊換新訂單，帶動前三季汰舊換新完工台數較去年同期明顯成長 22.30%，進一步推升汰舊換新業務營收比重占新梯業務達 19.12%。除此之外，隨著電梯安檢頻率提高，民眾對於合格電梯品牌廠商的重視，憑藉崇友維修保養續約率保持 85% 以上水準，目前維修保養台數已逾 3.44 萬台。



崇友指出，今年前三季整體毛利率、營業利益率保持 31%、18% 表現，受惠持續採取「差異化」新梯接單策略，隨著崇友新梯技術實力提升，可滿足高客製化新梯產品，以及 24 小時全省即時維修等服務，前三季辦公大樓、百貨及飯店等商用案源營收比重仍保持 18.80%，並持續打開中高端市場的「堅尼西斯」品牌市場占有率。



展望第四季，崇友指出，隨著步入第四季新梯完工認列高峰，且目前桃園機場捷運大型新梯訂單驗收進度符合預期，若順利完工認列將有望帶動第四季營運攻上全年高檔表現，且仍持續看好汰舊換新業務仍保持 15-20% 年成長率表現，有助於帶動整體營運走高。

