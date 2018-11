LINE Financial 台灣積極籌備純網銀申請作業,今 (12) 日公布第一波策略合作夥伴名單,包含台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行與聯邦銀 (2838-TW),4 家合作夥伴將受邀共組籌備純網銀執照申請團隊,預計明年 2 月 15 日前,向金管會提交營運計畫與申請文件。

LINE Financial 純網銀股東結構備受外界關注,LINE Financial 今日宣佈,純網銀籌備團隊中,LINE Financial 台灣將持股 49.9%,台北富邦銀行持股 25.1%,中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行、聯邦銀行則是各持股 5%,金融業持股比例共達 40.1%,剛好達到金融業持股需 40% 以上的標準。

LINE Financial 台灣董事長暨總經理陳立人表示,將借助 4 家銀行夥伴在風險控管、金融商品與服務設計、法遵以及防制洗錢等面向的專業,共同規劃最適合台灣的純網銀商業策略,未來也將陸續邀請其他產業夥伴參與,以匯聚更多資源全面推動金融科技創新,待團隊成員全數到位後,會與重要股東組成籌備處,以籌備處申設純網銀公司。