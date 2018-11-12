跨境電商熱潮＋雙11、歐美耶誕假期帶動 捷迅Q4業績看俏

捷迅 (2643)10 月營收 2.38 億元，較去年同期成長 11.19%，成長幅度為今年次高。捷迅總經理孫鋼銀表示，由於跨境電商熱潮，加上雙十一、歐美耶誕假期使電商折扣力度加強，消費者爆量消費，出貨量大增，第四季看好。雙十一剛過，今年天貓啟動開賣 2 小時成交額即已超過新台幣 4000 億元，而各家電商也推出大促活動，加上信用卡發卡銀行、line pay 等支付優惠，跨境電商交易已蔚為風潮。捷迅指出，幾年前就已開始調整客戶族群，並在去年開始於新加坡推動 Last mile 運送，在今年第三季，電商客群占比已達 43%，為近年最高。目前捷迅美國於達拉斯與洛杉磯推出的海外倉服務，已招攬眾多 Amazon 電商網站之供應商集貨及出貨，加上中美貿易戰影響原本 B2B 的出貨方式，在未來極有可能化整為零，並利用美國個人於貨價 USD800 內免稅的優惠，改為 B2C 方式直接出貨，在此，捷迅佔有很大的優勢。



孫鋼銀表示，打從美國總統川普宣布與中國進行貿易戰以來，很多電子產業客戶急著在 12 月 31 日之前出急貨，攬貨業者可能因此受惠，但這只是短期現象，捷迅依著自己的步調深耕電商客群逐步穩定成長，不會受到短期現象影響。

