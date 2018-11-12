〈雙11捎捷報〉東森購物創單日業績最高紀錄 momo購物年增6成

雙 11 購物節除了中國天貓網再創銷售新紀錄，台灣電商業者表現也不俗，富邦媒 (8454-TW) 表示，雙 11 單日業績約 12 億元，年增約 60%；東森 (2614-TW) 旗下東森購物單日業績突破 1.4 億元，寫下開站 15 年以來單日最高紀錄；而創業家 (8477-TW) 自 11 月以來合計交易額也有 3.4 億元，訂單數較平日年增 360%，買氣熱絡。

富邦媒指出，網站全天總瀏覽人次高達 1300 萬次，是平日的 8 倍，透過行動裝置購物的比例達 71%，最受消費者青睞熱銷前十大品牌為 Apple 蘋果、dyson 戴森、Panasonic 國際牌、ASUS 華碩、HITACHI 日立、SAMSUNG 三星、SONY 索尼、3M、王品集團和 Philips 飛利浦等，業績較平日成長 14 倍。

東森購物表示，雙 11 第 1 個小時業績即突破千萬元，單日業績逾 1.4 億元，若再加上全通路，包括電視、型錄和電話行銷等已突破 2 億元，順利達成倍數成長的目標。

東森購物進一步說明，雙 11 當天網路流量是平時的 3 倍，不過網頁瀏覽操作正常，並未發生當機情況，熱銷商品以 3C 和家電類別的成長幅度最高，又以 iPhone、iPad 銷售第一，米家掃地機器人銷量較平日成長 6 倍，安卓系列手機也較平日成長 5 倍。

東森購物雙 11 當天出現 5 位百萬刷手，最高金額的高達 205 萬元，買了 60 件商品，其次是 161 萬元和 135 萬元，5 位百萬刷手幾乎都是購買 APPLE iPhone、iPad 和 Samsung Galaxy 為主。

另外，東森購物旗下全球最大美妝品牌跨境電商草莓網，在雙 11 期間台灣區營業額 69.1 萬元，年增 2022%，後市成長力不容小覷。

創業家則指出，旗下三大電商平台生活市集、好吃市集和子公司松果購物自 11 月總交易額突破 3.4 億元，業績再創新紀錄。