CIP已簽署60張本土合約、金額共300億元 離岸風電本土化要求已全數達標

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (12) 日舉辦本土產業鏈成軍大會，並宣佈本土採購進度，自去年 10 月正式成立至今，CIP 已完成 60 項本土合約，本土採購總金額將超過新台幣 200 億元，目前針對 2021 年本土化要求的各重點項目，均已全數達標。

CIP 台灣區執行長侯奕愷表示，彰化外海的彰芳與西島兩座離岸風場共 600 MW(百萬瓦) 裝置容量，併網年度被分配在 2021 年、2023 年與 2024 年，其中絕大部分的採購，需配合政府規範的併網時間點與本土化要求，比歐洲慣例的採購時程提前 2 至 3 年，且目前針對 2021 年本土化要求的各重點項目，已全數達標。

CIP 為目前肩負最多本土化要項的台灣離岸風電開發商，日前已與世紀集團簽署規模 165 億元的水下基礎供應合約，催生本土水下基礎鋼構產業鏈，而後協助三菱重工維特斯 (MHI Vestas) 催生本土風機塔架生產，今日再與宏華營造、穩晉港灣工程及臺灣世曦工程，分別簽署漁業轉型環安衛訓練、本土鋪纜船租賃與水下基礎設計技術移轉合約。

目前 CIP 投入本土化的成果包括，第一，加碼助攻塔架本土化，採用業界最大且最新的 MHI Vestas 9MW 風機平台，以 1.5 億元財務支援，加速塔架本土化，並落腳台中港；第二，與世紀集團簽署規模 165 億元的水下基礎供應合約，催生台灣水下基礎產業鏈，活絡中下游超過 10 家本土企業；第三，與宏華營造、穩晉港灣工程簽約，致力海事工程本土化。

第四，配合政府本土第三方驗證規劃，邀請中國驗船中心與船舶暨海洋產業研發中心，實際參與驗船與地質鑽探作業，為本土驗證機構累積更多經驗。第五，由中興工程負責陸上變電站前端工程設計，開啟台灣離岸風電變電系統本土自主設計的先例，並媒合世界最具經驗的水下基礎設計公司丹麥安博與臺灣世曦工程，讓世曦工程成為直接參與水下基礎整套設計流程的本土工程顧問公司。

第六，陸上變電站從統包到零組件，CIP 貫徹 100% 本土採購，華城 (1519-TW)、中興電工 (1513-TW)、中鼎 (9933-TW)、泰興 4 家廠商均已正式通過統包商資格篩選，即將角逐新台幣 16 億元的統包合約。

除積極推動離岸風電產業鏈本土化，在融資方面，CIP 已在今年 2 月底，獲得 15 家國內銀行簽署融資意向書，累計金額為整體所需融資的 200 % 以上。在投資方面，今年 3 月已獲取 3 家國內壽險公司認購 CI III 基金。CIP 目前正積極是否由國內壽險公司直接參與投資彰芳與西島 2 座離岸風場開發計畫，讓國內壽險業也能支持政府能源轉型政策發展。

此外，在本土人才培育部分，CIP 已推動青年學子培育計畫，結合台灣與丹麥學術資源，開設綠領與白領離岸風電學程，並與建國科技大學合作首創「離岸風電維護運轉學徒制」，培育建國科大種子教師，及促成台灣大學、丹麥科技大學與 CIP 進行三方產學合作，協助台大規劃離岸風電碩士學程。

