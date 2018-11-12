

◆盤勢分析

1. 上周五 FED 會後聲明升息趨勢不變，美國高科技、能源類股領跌，連動美股四大指數集體走弱，跌幅介於 - 1.85%~-0.77%。在重要指標股方面，美光、亞馬遜、高通、Facebook、apple、intel、台積電、谷歌跌幅超過 1.5%。

2. 上周五晨間亞洲股市普遍拉回整理，台股早盤低開低走，盤中台積電、大立光轉弱，帶動指數跌幅擴大。終場加權指數下跌 1.16%，報收 9,830.01 點；在 OTC 指數方面，因環球晶、元太走高帶動，尾盤跌幅收斂，收盤下跌 0.1%，收在 118.74 點，表現相對抗跌。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收跳空的長黑 K 棒，短線反彈氣勢受挫。

(2) 量能：成交量縮至 1019.66 億元，後續價漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低，技術指標呈現走弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 94.18 億元；外資 - 68.35 億元、投信 - 2.45 億元、自營 - 23.38 億元。

4. 電子類股

(1) 網通、PCB 上游：3596 智易 10 月營收創新高，月增 34.46%、年增 51.15%，加上即將召開法說，激勵股價逆勢上漲 3.5%；3645 達邁自結前第三季稅前 EPS3.19 元，5G 的異質 PI 產品送樣認證，周五股價強勢漲停。

(2) 矽晶圓、被動元件：矽晶圓短線拉回整理後，周五再轉強 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶尾盤放量走高。被動元件龍頭 2327 國巨、2492 華新科午盤市場資金進駐拉盤，收在相對高。

5. 非電子類股

(1) 電商、遊戲：「天堂 M」手遊加持，6180 橘子第三季獲利創新高，前三季每股純益 8.59 元，股價逆勢走高。雙十一銷售旺季到來，8044 網家股價上漲超過 5%，重回 140 元之上。

(2) 生技：1786 科妍前 3 季 EPS 達 1.06 元，加上南向布局傳喜訊，股價帶量重回月線之上。4142 國光生 10 月營收年增 4 成，上周五股量出轉強。

6. 重點訊息：

(1) 受惠於蘋果新款手機採用的面板驅動 IC 封裝製程改為薄膜覆晶封裝（COF），加上整合觸控功能面板驅動 IC（TDDI）市場滲透率提升，驅動 IC 封測龍頭 6147 頎邦公告 10 月合併營收 18.15 億元，較去年同期成長 20.3％並再創單月營收歷史新高。雖然蘋果手機零組件拉貨在明年逐步進入淡季，但非蘋陣營訂單立即補上，COF 封測及基板產能仍供不應求，第一季可望再度漲價。

(2)MSCI（明晟）將於台北時間 14 日凌晨公布季度調整結果，由於台股 10 月遭外資大賣超，表現居亞股最弱，法人預期本次恐連四季被調降；可能增刪個股，以近期個股市值及在外流通比率等過濾，目前市值達 1,622 億元、排台股第 33 的 5876 上海商銀，以及市值大幅增至 561 億元的 2027 大成鋼，最有機會納入；刪除個股則可能是股價大跌的 2498 宏達電、6456 GIS-KY 和 2337 旺宏。

