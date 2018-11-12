【大慶證券】盤前分析－電子股欲振乏力  台股區間震盪



◆盤勢分析

受科技股走勢疲軟影響，上週五美股四大指數全數走跌，其中 Nasdaq 與費半分別下跌 1.65%、1.85%，從技術面看，道瓊走勢最強，持續守在所有均線之上，S&P 500 雖未順利站回半年線，但也守在年線之上，反觀 Nasdaq 再次跌破年線，費半更維持在年線之下，整體來看，現階段以科技股走勢較弱，除受美中貿易戰影響，全球經濟成長趨緩，聯準會維持升息步調，均使科技股走勢造成波動，在相關類股未轉強前，恐對台灣電子股走勢造成壓力，須持續關注。

國際科技股走勢疲軟，加上紐約原油期貨價格下探每桶 60 美元關卡，使上週五電子、塑化權值股受到壓力，拖累台股下跌 115 點收在 9830 點，成交金額 1028 億。集中市場遇壓拉回，雖量縮回測月線有守，但多頭氣勢有轉弱疑慮，加上 KD 指標來到高檔，恐需經歷一番震盪，使過熱的技術指標降溫，不過只要 10/31 帶量填補缺口的紅 K 高點約 9800 點不被有效跌破，短線上指數就沒有轉弱的疑慮，預期本週指數區間將落於 9700~10000 點。

受大型權值股走跌影響，部分類股受拖累而下跌，如半導體相關的聯電、聯發科、世界等，台塑四寶全數收黑，其中台化、台塑化更下跌約 2%，拖累二線塑化如東聯、台苯等走勢，所幸被動元件及矽晶圓等盤面人氣族群，反倒逆勢抗跌，除矽晶圓的中美晶上漲近 2% 之外，被動元件的華新科更是大漲近 5.2%，金融股的富邦金、國泰金由黑翻紅，另外網通類股受惠 5G 展望樂觀，包括中磊、智邦、正文等全數逆勢上漲，10 月營收創歷史新高，繳出月、年增幅雙位數成長的智易，更是大漲近 7%。綜合以上來看，即便現階段盤面動盪，但資金並未因此大量撤離股市，反倒是持續在類股中輪動，並聚焦在營收與季報績優股。考量 10 月營收即將在今日公布完畢，第三季財報除金融股外亦須於 14 號公布完，財報行情應將於本週結束，接下來即進入財報空窗的作夢行情，因此第四季進入旺季、明年展望樂觀的類股為接下來的關注方向，相關類股包括紡織、電動車、5G 相關等，在盤勢相對不穩下，嚴守停損停利靈活操作。

