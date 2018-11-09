三大法人賣超94.17億元 面板雙虎獲外資青睞逆勢買進

台股今 (9) 重挫逾百點，收在 9830.01 點，成交值 1017.52 億元，三大法人全數站在賣方，合計賣超 94.17 億元，不過外資今日逆勢大舉買進面板雙虎友達、群創，其中友達也受投信青睞，逢低加碼買進。

三大法人中，外資及陸資賣超 68.35 億元、投信賣超 2.44 億元、自營商賣超 23.38 億元，合計三大法人賣超 94.17 億元。

期貨方面，外資布局空單 3618 口，未平倉口數 3.27 萬口，投信增持空單 1003 口，空單未平倉餘額 2.88 萬口，自營商則加碼多單 318 口，未平倉口數 4239。

外資買超第一名元大台灣 50 反 2.14 萬張，第二名友達 1.38 萬張，第三名群創 8963 張，第四名台新金 7330 張，第五名瑞儀 4022 張，第六名 TPK-KY 3778 張，第七名開發金 3187 張，第八名中信金 3178 張，第九名元大今 3172 張，第十名泰鼎 - KY 2435 張。

外資賣超第一名元大滬深正 2 5.42 萬張，第二名富邦 VIX 2.65 萬張，第三名元大台灣 50 2.33 萬張，第四名富邦上証正 2 1.73 萬張，第五名連電 1.39 萬張，第六名華通 1.1 萬張，第七名宏碁 8556 張，第八名統一 7385 張，第九名新光金 5983 張，第十名國泰中國 A50 正 2 5964 張。

而投信買超前三名分別為第一金、元太、友達，賣超前三名則為遠東新、開發金、台航。

自營商買超前三名元大台灣 50 反 1、元大 S&P 原油反 1、欣興，賣超前三名元大滬深 300 正 2、富邦 VIX、富邦上証正 2。