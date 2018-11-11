國內鋼價延續跌勢 鐵礦石市場震蕩趨強

由於成交有所縮量，市場心態偏弱，國內現貨鋼價延續此前的下跌走勢。鐵礦石市場則是震蕩中有所上行。

據國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於159.33點，一周下跌1.71%。近期，相關的期貨市場繼續大幅下挫，市場心態較為悲觀。現貨鋼市繼續下行，且跌幅有所擴大。市場成交氛圍冷清，明顯縮量，商家操作以降價出貨為主。

據分析，在建築鋼市場上，價格下跌較為明顯。全國主要市場主流規格螺紋鋼品種的均價為每噸4641元，一周下跌81元。從最新的庫存數據來看，螺紋鋼產量雖有下降，但整體仍處於高位；貿易商庫存的降幅收窄，說明需求有走弱的跡象；鋼廠庫存出現上升，壓力正在向鋼廠轉移。

在板材市場上，價格總體也是下行。熱軋板卷價格下跌明顯，全國主要市場主流規格熱軋產品的市場均價為每噸4070元，一周下跌84元。中厚板價格大幅下跌，全國主要市場主流規格普中板的平均價格為每噸4272元，一周下跌63元。後期消費淡季即將來臨，市場心態偏於悲觀。

鐵礦石市場總體的走勢是震蕩偏強。據“西本新幹線”的最新報告，在國產礦市場上，國內鐵精粉價格穩中見漲，原礦供給略顯不足，價格表現堅挺。進口礦價格震蕩中有所上行，截至8日，62%品位進口鐵礦石價格為每噸76.25美元，周環比上漲1.7美元。全國主要港口鐵礦石庫存已連續3周出現下降，下遊鋼企的采購情況相對較好。

相關機構分析認為，目前鋼材市場的心態趨於謹慎，價格下降，同時也釋放了一定的風險。短期內國內鋼價總體處於跌後盤整的態勢。

來源：新華社上海11月10日電 上證報APP·中國證券網