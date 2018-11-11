華泰證券：三大變化助力“雙十一”高增長

“雙十一”期間，華泰證券發布研報稱，有三大變化助力“雙十一”高增長。

變化一：阿裏系生活娛樂業務全面助陣，天貓流量有望顯著提升。今年天貓“雙十一”阿裏數字媒體及娛樂板塊旗下飛豬、優酷、蝦米音樂、UC瀏覽器、高德地圖、鹹魚等所有主體都將全面參與，消費者可通過使用阿裏旗下APP獲取能量，能量可兌換成紅包於雙11當天在淘寶、天貓購買實物商品。認為這將有助於將阿裏旗下各業務流量在“雙十一”期間有效向天貓匯聚，天貓流量有望獲得顯著提升。

變化二：消費者雙線購物趨勢明顯，“雙十一”線下渠道再擴軍。今年阿裏旗下盒馬、大潤發和居然之家的線下門店首次全面參與天貓“雙十一”活動；京東聯合線下X無人超市、7fresh等創新業態參與；蘇寧今年“雙十一”以“上網上街上蘇寧”為主題，線下蘇寧雲店、紅孩子、蘇鮮生、零售雲、蘇寧小店等6000余家門店均有參與。該機構認為，電商“雙十一”線下渠道的擴軍一方面將為消費者提供更全面的消費服務，另一方面線下實體店也可以通過直觀的體驗為電商引流，從而促進電商銷售額增長。

變化三：購物社交化大勢所趨。“社交+電商”模式有望提供較大助力天貓今年推出“雙11合夥人”計劃，用戶可以通過組隊方式在手機淘寶組隊PK人氣贏取能量；京東及蘇寧易購則紛紛發力拼購活動，其中京東拼購將開放“團長免單”和“拼團搶神券”兩大玩法，蘇寧則將11月8日定為“超級拼購日”，屆時將有大量低價爆款正品上線，同時蘇寧也將給予推廣拼購訂單的“推客”更多現金獎勵。該機構認為，今年社交電商行業高速發展，“電商+社交”模式效果已獲驗證，預計該模式也將在為“雙十一”提供較大助力。

華泰證券建議關註蘇寧易購、南極電商、跨境通，預計“雙十一”購物節將帶動電商四季度銷售額環比大幅提升，平台電商、品牌電商、跨境電商均將受益。預計今年“雙十一”全網GMV增長35%-40%，其中天貓GMV增長30%-35%。建議投資者積極關註電商相關標的蘇寧易購、南極電商、跨境通。

來源：中國證券報·中證網 記者 昝秀麗