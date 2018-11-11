馬雲：雙11不是打折日 是廠商對消費者的感恩日

10日晚，2018天貓雙11全球狂歡節前的晚會上，馬雲沒有現身，而是通過視頻向十年來所有參與過、創造過天貓雙11的人們致謝，並祝願全世界的消費者和商家雙11快樂。

今年是第十個天貓雙11。在馬雲心目中，雙11不是打折日，而是感恩日，是廠商用最好的商品、最優的價格感恩消費者。“我希望在雙11，大家買到的不僅僅是商品，而是驚喜；搶到的不僅僅是便宜，而是創新；等待的不僅僅是包裹，更是快樂。雙11不是一個促銷活動，而是一種文化的交流、快樂的分享，是一個中國人創造的、全世界認同的節日。”

當晚，天貓雙11晚會將壓軸節目獻給了五位雙11的參與者，馬雲首次嘗試不同職業，連續挑戰8秒紮一只大閘蟹的天貓蟹農，塗口紅塗出吉尼斯世界紀錄的淘寶主播，月均打包4萬件包裹的打包女王，15秒擺30個POSE的淘寶模特，送了17年快遞的菜鳥星計劃五星級快遞小哥……

這一挑戰的結局是註定的：馬雲連敗。但他說輸得心服口服非常開心，並向十年天貓雙11中每一位平凡而偉大的創造者致敬。

馬雲說，“今天輸得很開心，因為我們的客戶強大了，我們的合作夥伴強大了，我們的員工強大了，這是我們自己真正最大的成功。是大家創造了雙11，也是你們的奇跡。”

通過天貓雙11晚會的舞台，馬雲想向所有人說一聲謝謝：“感謝所有參與雙11的朋友，更感謝所有的快遞員、客服工作人員，所有雙11背後付出努力的你們！沒有你們就沒有今天的奇跡！祝願所有人，雙11快樂！”

來源：中國新聞網作者：趙小燕