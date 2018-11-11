天貓雙11見證消費升級 阿里健康10個小時成交額超去年全天

2018年天貓雙11，“健康”品質消費成為消費升級的主力軍。阿里健康發布數據顯示：開場僅30分鐘，天貓醫美平台成交額超去年全天；1小時4分，包括體檢、醫美、口腔在內的醫療服務已超去年雙11全天；9小時52分，天貓醫藥成交額超2017年雙11全天。

1小時4分醫療服務超2017雙11全天成交

要說健康消費有多火？一系列火爆的銷售數據，或許可以印證消費升級的小小變化。符合趨勢的產品，顯然在雙11更受消費者歡迎。

比如不用采血針不用試紙就能在家檢測血糖的智能醫療器械雅培血糖儀，同比去年雙11增長200%；比普通面膜更專業的醫美面膜——可覆美醫用面膜，同比增長1000%。像零食一樣可以邊吃邊補的輕食保健滋補品，在今年雙11也備受追捧：濃縮燕窩、即食燕窩銷量猛增，燕窩小仙燉旗艦店1小時銷售同比去年增長1400%，正典燕窩旗艦店1小時銷量超過去年全天……

隨著90後成長為消費新生力量，健康消費也出現了年輕化、時尚化的趨勢。商家們通過跨界合作吸引年輕人的眼球：湯臣倍健的膠原蛋白粉禮盒，內含蔡徐坤定制禮品，受“ikun愛坤”一族熱捧更帶動全店熱銷。1小時8分，湯臣倍健官方旗艦店全店銷量超去年雙11全天。

在線預定方便快捷又有安全質量保障的阿里健康醫療服務平台也備受青睞：雙11開場僅15分鐘，美年大健康成交額超去年雙11全天；30分鐘，醫美行業成交額超去年全天。

雙11首單O2O送藥僅用5分鐘

今年天貓雙11，從線上狂歡延展到線上線下共振的超級消費場景，也走進了醫藥健康領域，阿裏生態支撐下的阿里健康醫藥O2O服務，讓用戶足不出門就能“急用藥”。

“太快了，簡直不敢相信！”杭州市下城區一名90後男生，淩晨在手淘上給通宵鏖戰天貓雙11的女友買了一盒感冒藥，沒想到一會兒門鈴就響了。零點13分，菜鳥裹裹合作夥伴“點我達”僅用5分鐘完成今年天貓雙11阿裏健康第一單藥品的配送。

阿里健康先後聯合菜鳥點我達、餓了麼蜂鳥在北京、廣州、深圳、杭州4城推出24小時送藥上門服務。4個城市的市民，只需打開手機淘寶搜索關鍵詞“急用藥”、藥品名稱或相關癥狀，即可找到附近藥房，享受“7 X 24小時、白天30分鐘送達，夜間1小時送達”服務。除此之外，武漢、成都、南京等20個城市的近400家阿里健康合作連鎖藥房門店均在11月10日-11月11日開啟了24小時營業的“健康不打烊”活動。

隨著中國醫藥O2O先鋒聯盟在供應鏈整合、分鐘級藥品配送、會員管理等領域的不斷嘗試，新零售方向得到越來越多的連鎖藥房認同。截至2018年10月，聯盟合作連鎖藥店已達200家，覆蓋100多個城市、3萬家藥房。

在保障24小時送藥服務的同時，阿里健康互聯網醫生也在雙11期間提供24小時在線的健康咨詢服務，為電商人群和購物剁手閑暇的消費者提供“不打烊”專業服務。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：祁豆豆