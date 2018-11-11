鴻海財報將出爐、樺漢開法說 獲利指標能否回穩成焦點

鴻海 (2317-TW) 本周將公布第三季財報，外界關注第三季毛利率、營益率、淨利率三項獲利指標能否回溫外，旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 也將公布財報並召開線上法說會，營益率能否好轉也成為市場焦點。

鴻海第三季營收來到 1.38 兆元，創下歷年同期新高，法人認為，下半年在零組件供貨漲價情況好轉、新款 iPhone 出貨之下，鴻海毛利率、營益率估將回溫，獲利表現也可望回穩。

而鴻海 9 日也公告 10 月營收 5897.35 億元，創歷史同期新高、單月次高，月增 0.8%，年增 21.5%，累計前 10 月營收 4.08 兆元，年增 17.7%，雖然市場認為在蘋果 iPhone 換機潮帶動下，鴻海第四季可望營來營運高峰，但近來屢屢傳出蘋果向組裝廠砍單的情形，是否影響旺季營運動能，也讓外界高度關注。

此外，鴻海旗下的樺漢也預計於 13 日召開法說並公布財報，樺漢第三季營收 200.12 億元，季增 43%，年增 68.3%，法人看好樺漢提列收購 S&T、合併帆宣的短期成本因素消失，單季營益率可望較第二季的 2.46% 好轉，回升至 5% 以上，估獲利將優於第二季。

樺漢 10 月營收 66.91 億元，月減 10.9%、年增 48.5%，累計今年 1-10 月營收 522.02 億元，年增 115%，法人指出，第四季在博弈訂單出貨挹注下，營運可望持續升溫。