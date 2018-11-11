台塑Q4營收可能不如Q3 惟獲利仍可期

台塑 (1301-TW) 第 4 季開工率雖以 92% 高於第 3 季的 88%，但受到美中貿易戰影響，使客戶轉趨保守觀望，營收表現可能不如第 3 季，看好的產品則僅 EVA、SAP 與 ECH，較今年前 3 季看好的產品大幅減少。不過，法人預期，由於台塑第 4 季歲修廠房較上季減少，營收雖可能減少，但獲利可望因此增加，仍看好台塑後市展望。

台塑董事長林健男表示，美中貿易戰越趨激烈，使市場需求減弱，將影響第 4 季化學產品行情與需求，而中國經濟成長動能也逐漸放緩，為降低受到美中貿易戰的負面衝擊影響，對因環保限產與資金的管制力道放寬，實施差別化管理生產。另一方面，第 4 季為中國雙 11 的電商網購節，對 HDPE、PE 與 PP 等產品需求進入旺季。

回到台塑本身來看，台塑第 4 季只有 5 個廠安排歲修或定檢，較第 3 季的 13 個廠減少，開工率預估 92％，高於第 3 季的 88%，產品銷售量可望優於第 3 季。整體而言，第 4 季為部分石化產品需求旺季，且歲修廠數較上季減少，銷售量增加，但美中貿易戰使客戶趨保守觀望，石化產品價格下修，預估第 4 季將較第 3 季稍微衰退。

也因受到美中貿易戰影響，台塑第 4 季看好的產品相對其他季度大減，僅有 EVA、SAP 與 ECH。林健男指出，第 4 季為中國鞋材旺季，需求增加，EVA 發泡料客戶備料積極，且韓廠年產能 12 萬噸 EVA 廠 11 月停車歲修，加上江蘇斯爾邦減產，市場供給減少，有利 EVA 價格持穩。

SAP 部分，林健男表示，第 4 季為紙尿褲需求旺季，加上 1 月適逢農曆春節前備貨期，SAP 需求強勁，且因原料丙烯酸供給吃緊，帶動中國 11 月 SAP 價格每噸上調 500 元人民幣，其他地區平均漲幅也達每噸 20 至 40 美元，預估後市行情看漲。

ECH 產品則因中國年產能 32 萬噸的山東海力化工，因環保稽查不合格而被迫停車，市場供給量減少，華東市場 ECH 價格大漲，日韓同業也順勢調漲報價，雖然山東海力化工停產，使 ECH 行情迅速止跌反彈，但下游 Epoxy 需求並未隨之轉強，後市行情可能持平或小漲。

即便由於油價上漲空間有限，使下游塑化利差受擠壓，但法人對台塑後市看法相對正面，雖預期其第 4 季營收可能季減 5%，但歲修廠房較第 3 季減少，獲利可望因此增加，並預期在明年亞洲石化業供給釋出有限下，明年台塑獲利仍可望維持今年的高檔水準。

台塑前 3 季累計營收 1740.18 億元，年增 13.3%，創新高；稅後純益 472.18 億元，年增 29.3%，每股稅後純益 7.42 元，均同創新高。10 月合併營收 196.86 億元，月增 8.9％，年增 18.7%；前 10 個月累計營收 1937.03 億元，年增 13.8%。