〈觀察〉公股行庫搶救競爭力 不只併保險還要掃除兩大陳年路障

面對公股行庫市占率下滑，財金雙首長一致認為，可用增加保險版圖強化競爭力，但想提升競爭力，除催生獲利新引擎，還得設法拉高薪酬水準降低政治干預風險，儘早掃除這兩大陳年路障，公股行庫才有機會邁步伐大步往前。

一位不願具名的公股高層直言，透過增加保險版圖，強化公股競爭力並非不可行，但從實務層面來說「談何容易」，除了併購所需銀彈，回收期也十分漫長，更何況有保險版圖也不見得就能成為金控獲利主力引擎。

合庫金與第一金是少數擁有保險事業的公股金控，但因規模與業務量小，獲利也有限。以合庫金為例，合庫人壽前 10 月稅後純益僅 7.45 億元，比起合庫銀前 10 月稅後純益高達 126 億元，人壽獲利對金控挹注效果有限，至於第一金人壽至今仍處於虧損慘澹經營的狀態。

現階段公股行庫有高達 9 成獲利靠銀行貢獻，放眼八大公股行庫，多以企金業務為重心，在同質性高、缺乏創新思維的情況下，不僅無法擺脫殺價競爭的困境，獲利也有限，一旦出現授信重大違約事件，還可能同時陷入獲利一起衰退的泥沼中。

公股高層認為，公股行庫經營最大的難題，說穿了還是在政治干預，包括業務執行、人事任命等，其中人事任命幾乎不脫政治色彩，一旦碰上政黨輪替或政治不正確，經營團隊可能瞬間風雲變色，而經營團隊為求自保，管理決策思維上，基於風險控管考量，凡事以不出包、不惹麻煩為上策。

相較之下，民營銀行少了政治包袱，對於新創科技接受度較高，業務發展也相對靈活，以近年來火熱的 Fintech 金融科技為例，幾乎都是由民營銀行扮演領頭羊角色；當公股行庫還在用土法煉鋼開設分行的方式拓展海外版圖，力拚損益兩平之際，民營行庫則以收購方式承接海外公司業務，迅速切入當地市場。

而偏低的薪酬待遇也讓公股行庫很難找到效力的人才，目前公股行庫董座年薪大約落在 500 萬到 1000 萬元區間，但有些大些民營金控，光是總經理薪水就有億元起跳，在薪水偏低的環境下，亦不利引進優秀經營團隊，難與高手雲集的民營行庫匹敵競爭。

行庫主管認為，公股行庫並非欠缺專業與開發獲利來源的能力，但比起民營金控，公股行庫除了肩負政策任務外，還要應付政治力介入與民意代表壓力，讓公股行庫在業務發展上，比起民營金控相對來的辛苦。