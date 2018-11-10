富邦媒雙11檔期業績傳捷報 上半天營收較平日大增4倍

電商業者本周末全力衝刺年度最大檔期雙 11，富邦媒 (8454-TW) 旗下通路 momo 購物網《雙 11 超狂購物節》今 (10) 日開跑，momo 統計活動第一天凌晨 00:00 分至 11:00 分，累計造訪人次已達平日的 3 倍，訂單數和業績更較平日成長 4 倍，包括鍋具組、紙尿褲和衛生紙等都是熱銷商品。

富邦媒說明，活動起跑第一時間熱銷商品包括有 dyson 戴森 V8 雙主吸頭大全配 (16888 元)、ASUS13 吋輕薄觸控翻轉筆電 (16888 元)、象印雙杯組 (1111 元)、Staub 鑄鐵鍋 (3999 元)、Le Creuset 琺瑯鑄鐵雙鍋組 (8811 元)、幫寶適一級幫紙尿褲 (1111 元)、五月花抽取式衛生紙 (699 元) 和東妮寢飾羊毛被 1+1 超值組 (2311 元) 等。

富邦媒最新表示，業績數字仍在直線狂飆中。

為與線下的實體通路比拚並更貼合消費者，富邦媒規劃的《momo 雙 11 品牌狂歡城》將於 11 月 11 日上午 11:00 至 20:00 在台北信義區香堤大道廣場舉辦，邀請橫跨「演藝界 + 網紅界 + 體壇界 + 兒童界」領域的藝人與網路明星，現場將分享網購必買的心頭好物。

富邦媒說明，今年線下活動特別規劃「名人策展專區」，將明星們推薦的線上產品集結陳列於實體質感空間中，讓消費者可現場體驗，並可快速掃描 QR CODE 直接購買。