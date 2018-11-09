「箭在弦上」 一文讀懂滬倫通究竟怎麼通？

歷經三年多的醞釀和籌備，滬倫通漸行漸近。

官方高層曾多次表態，爭取年內開通滬倫通，而有媒體報導稱，滬倫通最早可能於 12 月初成行，成為繼滬港通、深港通之後，A 股國際化的又一重要舉措。

11 月 2 日，上海證券交易所正式發布以《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》為主的 8 項規則，中國證券登記結算有限公司發布相應登記結算業務細則，加上證監會在此前發布的《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場互聯互通存托憑證業務監管規定（試行）》，滬倫通下監管、交易與登記結算等基本框架已經落地。

華爾街見聞將推出系列文章，內容涉及滬倫通交易、監管、跨境轉換機制，以及潛在交易標的，英國市場情況，對 A 股市場影響等，由淺入深解讀滬倫通。

本篇為基礎科普文，帶您一文了解滬倫通。

簡單來說，滬倫通是上海和倫敦兩地的上市公司，通過將股票轉換成存托憑證 (DR)，並在對方市場掛牌交易，從而實現讓投資者在本地市場交易境外公司股票。

目前東向業務暫不允許倫交所上市公司以 CDR 方式直接融資，僅能以存量股票為基礎發行 CDR，上交所 A 股上市公司則可通過發行 GDR 直接在英國市場融資。

滬倫通的開通也為未來境外上市的獨角獸企業通過發行 CDR 方式回歸 A 股奠定了制度基礎。

滬倫通是什麼？

滬倫通是指上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制，是指符合條件的兩地上市公司，依照對方市場的法律法規，發行存托憑證（DR）並在對方市場上市交易。同時，通過存托憑證與基礎證券之間的跨境轉換機制安排，實現兩地市場的互聯互通。

DR 的本質是通過存托銀行將境外公司發行的股票（即「基礎證券」）轉換成可以在境內市場交易的可轉讓憑證，讓投資者能夠以本地市場的規則對另一個市場的股票進行交易。

鑒於 DR 是將境外的股票 「引進來」，境內投資者對境外股票的買賣不再受交易時間、開放程度和市場制度的差異的限制，DR 是當下滬倫兩地實現證券交易互聯互通的最優選擇。

滬倫通包括東、西兩個業務方向。東向業務是指倫交所上市公司的基礎股票，通過跨境轉換等方式轉換成中國存托憑證（CDR），在上交所掛牌交易；西向業務是指上交所 A 股上市公司的基礎股票轉換成全球存托憑證（GDR），在倫交所掛牌交易。

什麼是跨境轉換？

跨境轉換分為基礎股票轉換成 DR 的「生成」過程和 DR 轉回基礎股票的「兌回」過程。整個跨境轉換由投資者、存託人、託管人以及跨境轉換機構等市場主體協同完成。

具體來看，生成業務是指中國跨境轉換機構在境外市場買入或者以其他合法方式獲得基礎股票並交付存託人，存託人根據相關規定和存托協議的約定簽發相應中國存托憑證；

兌回業務是指，存託人根據相關規定和存托協議的約定註銷相應中國存托憑證，並將相應基礎股票交付中國跨境轉換機構。

什麼時候開通？

包括中國人民銀行行長易綱、證監會副主席方星海在內的多位高層都曾表態，爭取年內開通滬倫通。屆時將出現滬倫兩地市場企業互掛首單。另據上證報報導，按照當前工作進度，滬倫通最早可能於 12 月初成行。

誰可以交易？

試點初期，機構投資者以及符合條件的個人投資者，可以根據中國證監會和上交所的相關規定，向其指定交易的證券公司，申請參與滬倫通下 CDR 投資。

具體來看，在滬倫通起步階段，個人投資者需滿足證券帳戶和資金帳戶內資產在申請權限開通前 20 個交易日的日均不低於 300 萬元人民幣。並且這 300 萬元人民幣不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券。

投資者通過現有 A 股帳戶參與滬倫通存托憑證交易結算業務，不需要新開立證券帳戶。CDR 的市場交易及相關公司行為涉及的資金均以人民幣計價結算。

CDR 交易什麼？

為穩妥起步，DR 的基礎證券僅限於股票，東向業務暫不允許倫交所上市公司在我國境內市場通過新增股份發行 CDR 的方式直接融資。上交所 A 股上市公司則可通過發行 GDR 直接在英國市場融資。

CDR 方向上，境外基礎證券發行人應為倫交所主板高級上市公司，上市年限和市值規模應符合一定標準，其目的是選取在英國市場流動性較好，有較為廣泛投資者基礎的發行人參與東向業務，實現項目平穩起步。

總的來看，上市條件包括三個方面：

一是總市值規模要求，即發行申請日前 120 個交易日按基礎股票收盤價計算的境外發行人平均市值不低於人民幣 200 億元；

二是當地上市年限要求，即在倫交所上市滿 3 年且主板高級上市滿 1 年；

三是境內上市規模要求，即申請上市的中國存托憑證數量不少於 5000 萬份且對應的基礎股票市值不少於人民幣 5 億元。

分析認為，東向 CDR 有較大可能來自富時 100（FTSE100），該指數成分股集中在金融、工業、消費品等傳統行業，包括荷蘭殼牌、滙豐控股、英美煙草、帝亞吉歐、阿斯利康、聯合利華等。

上個月，英國《金融時報》報導稱，滙豐將成為首個藉由滬倫通在華上市的海外公司。對此，滙豐拒絕透露計劃細節，只是表示正在研究滬倫通下發行 CDR 在華上市的擬議框架，但目前無法進一步置評。

哪些公司可以發行 GDR？

倫交所要求，已在上交所上市的 A 股以及市值超過 200 億人民幣的企業可發行 GDR。招商證券分析稱，根據以上要求，同時剔除 ST 等問題股，符合條件的股票共有 244 隻股票（時間截至 2018 年 9 月 4 日）。

華泰證券有望搶下滬倫通下首單 GDR。9 月 25 日晚間，華泰證券發布公告稱，公司董事會同意關於公司發行 GDR 並在倫敦證券交易所上市的議案，並同意提交股東大會和類別股東大會表決。本次募資金額不低於 5 億美元。

滬倫通與滬深港通有何異同？

根據官方解釋，滬深港通是由交易所設立的證券交易服務公司將境內投資者的交易申報訂單路由至境外交易所執行，並由兩地證券登記結算機構分別為本地投資者提供名義持有人服務、代為持有境外證券並參與清算交收的互聯互通模式。

形象來說，滬深港通是兩地的投資者互相到對方市場直接買賣股票，「投資者」跨境，但產品仍在對方市場。而滬倫通是將對方市場的股票轉換成 DR 到本地市場掛牌交易，「產品」跨境，但投資者仍在本地市場。

有券商人士解釋稱，在滬深港通下，中登公司與香港結算打通了數據渠道，可以簡單理解為一體，但是滬倫通下，兩個交易所的體系獨立，兩者通過企業發行 CDR、GDR 的形式，完成連接，便利兩國投資者。

參考資料：

上交所就滬倫通機制答記者問

上交所關於發布滬倫通存托憑證業務配套業務規則的答記者問

《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》

招商證券，《「滬倫通」來了，了解一下？》

國泰君安，《年內開通預期已定，對「滬倫通」的再思》

東興證券，《「滬倫通」整裝待發 強化自下而 上投資策略》