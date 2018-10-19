滬倫通開通在即 傳匯控打頭陣發CDR

滬倫通最快 12 月開通，據英國《金融時報》報導，匯控 (0005-HK) 有望成為首家在大陸發行中國預託證券(CDR)，並於大陸上市的外資公司。

消息並未反映在股價上，滙控昨 (18) 日收報港幣 64.55 元，跌 0.39%；倫敦股價跌破 64 元，低見 618.4 便士，折算港幣為 63.52 元，較香港收市再跌 2%，收盤報 618.1 便士。

匯控股價

滬倫通計畫由滙控打頭陣在大陸 CDR 上市。報導援引消息人士透露，滙控的 CDR 上市計畫被視為該集團籌劃多年後的象徵性上市行動。並指滙控計劃大陸上市多年，這次或許終會成功。

滙控多年來均積極爭取在大陸上市，並於 2007 年首次談及有意上海上市。同期上交所公布計劃推出國際板，允許外資公司以人民幣計價上市。惟有關計畫拖延多年，原初方案最後亦無疾而終。至於 CDR 上市形式早於 10 多年前已提出。

外資分析師認為，滙控若 CDR 上市意義重大，因這是大陸投資者可首次在本土市場買賣外資公司的 CDR。也是測試新渠道讓大陸投資者經 CDR 買賣外資公司股份。

根據滬倫通的機制，倫敦上市公司到大陸掛牌不能籌集新資金。因此滙控到大陸 CDR 上市的唯一好處是帶來品牌及市務推廣的效應，始終對很多國際公司而言，中國將很快成為最大消費市場。

事實上，大陸投資者一直偏愛匯控。據 CCASS 資料顯示，目前港股通投資者持有逾 14 億股匯控，持股量為 6.95%，市值達港幣 909 億元，是「北水」最重量的港股，近日每天淨買入量已達數億元。但如果在 A 股市場可以買到匯控 CDR，或會降低「北水」南下買匯控。

不過，CDR 的限制較港股通多，意味著入門的門檻更高。目前大陸散戶的證券帳戶及資金帳戶內的資產，在申請開通權限前 20 個交易日內，日均不低於人民幣 50 萬元，即可參與港股通交易。而股份獲納入港股通的條件之一則是公司市值在港幣 50 億元及以上。

而 CDR 的要求較為嚴格，據上交所發出關於滬倫通徵求意見稿，建議前往大陸發行 CDR 的公司，市值不低於人民幣 200 億元，個人投資者若想參與 CDR 交易，帳戶內資產日均得不低於人民幣 300 萬元。

此外，CDR 可以與境外的基礎股票進行互換。根據發行細則，申請上市的 CDR 數量不少於 5000 萬份而且市值不少於人民幣 5 億元。以匯控 10 月 18 日股價計算，若 1 股等於 1 份 CDR，匯控要發行 5000 萬份 CDR，等值超過港幣 32 億元。

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮指出，理論上匯控可以把多於 1 股合為 1 份 CDR，但若只勉強符合人民幣 5 億元的最低要求，以大陸投資者的胃納而言，匯控 CDR 將沒有足夠的流動性。