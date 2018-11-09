法興大空頭警告：這個更可靠數據顯示 美國經濟後續乏力

在法國興業銀行知名空頭分析師 Albert Edwards 看來，儘管美國財政刺激激發了企業信心，但是投資卻並未大幅增長，而在企業自身公布的利潤數據之外，另一個更可信數據指向了更不樂觀的結果。

Edwards 在近期報告中表示，儘管企業信心因川普財政刺激而處於極高的水平，但是實際上企業投資支出卻並未成為美國經濟增長的關鍵支撐，對 GDP 的 3% 年增率增速的貢獻還不到 1 個百分點。

他認為，在川普的財政刺激漸漸消散之際，美國第三季 GDP 數據中投資支出的意外疲軟，不論對美國經濟增長還是企業利潤來說，都不是一個好兆頭。

不過與此同時，美國公司財報顯示，標普 500 公司 non-GAAP 盈利仍在記錄新高附近。那麼為何投資此時卻表現疲軟？Edwards 認為，這是因為按照美國經濟分析局（BEA）國民收入基本帳戶（NIA）對企業利潤的統計方法，美國企業利潤增長實際上是令人意外的緩慢。

Edwards 指出，這也導致 NIA 標準和股市標準下企業盈利的分歧，擴大到了「令人錯愕」的程度。

Edwards 表示，上述對比都是針對稅前利潤，而即便統計稅後利潤，NIA 標準計算出來的數據同樣遠低於股市統計標準得到的數據。

這到底意味著什麼？Edwards 稱，和「被嚴重操縱的」公司 EPS 數據相比，按 NIA 標準計算出來的數據通常更加可信。也就是說，美國企業的實際利潤情況，並沒有財報公布的那樣樂觀。而這再疊加美國財政刺激的消退，對美國經濟來說並不是好消息。

在我們即將進入 2019 年之際，川普財政刺激即將消散，企業投資以及（BEA）公布的利潤數據的疲軟，此時尤其不合時宜。