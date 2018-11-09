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CEO直接參與？高盛的大馬政治獻金醜聞進一步發酵
※來源：華爾街見聞

高盛前CEO Lloyd Blankfein。(圖：AFP)
高盛前CEO Lloyd Blankfein。(圖：AFP)

一波未平，一波又起。前有兩位高盛銀行家被指控參與 1MDB 案，如今就連公司前掌門人似乎也難以撇清關係。

據英國《金融時報》援引知情人士稱，高盛前 CEO Lloyd Blankfein 就是上周美國司法部在法庭文件中提及的，曾於 2009 年與馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）共同出席了 1MDB 會議的高盛高管。

一名知情人士提到，會議是由 1MDB 貪污案的兩位關鍵人物安排的，並且他們也參與了會議。法庭文件顯示，這兩人分別就是馬來西亞金融家 Jho Low 與高盛亞洲前合夥人 Tim Leissner。

但另一名知情人士表示，Blankfein 事先並不知道 Low 會出席此次會議。而此次會議只是恰巧在納吉布下榻的酒店舉行，共有約 12 人參加。目前尚不清楚 Blankfein 和 Low 是否真的進行過交談。

在擔任高盛 CEO 的 12 年後，Blankfein 於今年 9 月 30 日卸任，並將職務交給了 David Solomon。《金融時報》曾報導稱，美國司法部因 1MDB 交易審查了 30 多名高盛高管，而這兩人都是其中之一。

但該公司內部人士表示，這些交易之所以受到了廣泛的審查，因為其不僅涉及 1MDB，還包括阿布扎比主權財富基金，而後者曾被要求購買部分債券。

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金。檢察官稱，在籌集的資金中，有超過 27 億美元被轉移到由 Low、Leissner 等人控制的帳戶中，並被用來向政府官員行賄，包括為納吉布手中的一支基金提供資金，以及為這位前總理的妻子購買珠寶。

而關於 1MDB 的這筆生意，也讓高盛賺到了 6 億美元，1MDB 也成為了當年最能讓高盛賺錢的客戶之一。

彭博指出，高盛目前已為這 65 億美元資金去向在多個國家發起了調查。而 Blankfein 在上周出席活動時曾回應稱，並未察覺高盛員工在 1MDB 貪污案中有違規行為。

上周四，美國司法部指控兩名前高盛銀行家和 Low 共謀，將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。

其中，現年 48 歲的 Leissner 已經認罪。他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律，目前他將面臨罰款 4370 萬美元

另一名前高盛銀行家 Roger Ng 和 Low 也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。據馬來西亞當局稱，51 歲的 Ng 已在馬來西亞被捕。而 36 歲的 Low 目前仍不知去向。

公開資料顯示，1MDB 是由馬來西亞前首相納吉布在 2009 年成立的，馬來西亞政府全資擁有的主權投資基金。但在其成立後的短短 4 年內，公司債務已累積至 110 億美元，引發外界關注。

2015 年 9 月，美國聯邦調查局（FBI）對 1MDB 展開洗黑錢調查。《華爾街日報》此前指出，從 2009 年至 2015 年期間，至少有 45 億美元資金從 1MDB 流出。

美國檢察官曾表示，有 6.81 億美元落到了納吉布的私人口袋。儘管當時（2016 年）馬來西亞的司法部長宣稱，這 6.81 億美元是沙烏地阿拉伯阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經歸還。但是美國調查人員發現，這些資金都來自並且又歸還到了一個離岸實體，而這個離岸實體正是由 Low 控制。

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