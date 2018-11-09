CEO直接參與？高盛的大馬政治獻金醜聞進一步發酵

一波未平，一波又起。前有兩位高盛銀行家被指控參與 1MDB 案，如今就連公司前掌門人似乎也難以撇清關係。

據英國《金融時報》援引知情人士稱，高盛前 CEO Lloyd Blankfein 就是上周美國司法部在法庭文件中提及的，曾於 2009 年與馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）共同出席了 1MDB 會議的高盛高管。

一名知情人士提到，會議是由 1MDB 貪污案的兩位關鍵人物安排的，並且他們也參與了會議。法庭文件顯示，這兩人分別就是馬來西亞金融家 Jho Low 與高盛亞洲前合夥人 Tim Leissner。

但另一名知情人士表示，Blankfein 事先並不知道 Low 會出席此次會議。而此次會議只是恰巧在納吉布下榻的酒店舉行，共有約 12 人參加。目前尚不清楚 Blankfein 和 Low 是否真的進行過交談。

在擔任高盛 CEO 的 12 年後，Blankfein 於今年 9 月 30 日卸任，並將職務交給了 David Solomon。《金融時報》曾報導稱，美國司法部因 1MDB 交易審查了 30 多名高盛高管，而這兩人都是其中之一。

但該公司內部人士表示，這些交易之所以受到了廣泛的審查，因為其不僅涉及 1MDB，還包括阿布扎比主權財富基金，而後者曾被要求購買部分債券。

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金。檢察官稱，在籌集的資金中，有超過 27 億美元被轉移到由 Low、Leissner 等人控制的帳戶中，並被用來向政府官員行賄，包括為納吉布手中的一支基金提供資金，以及為這位前總理的妻子購買珠寶。

而關於 1MDB 的這筆生意，也讓高盛賺到了 6 億美元，1MDB 也成為了當年最能讓高盛賺錢的客戶之一。

彭博指出，高盛目前已為這 65 億美元資金去向在多個國家發起了調查。而 Blankfein 在上周出席活動時曾回應稱，並未察覺高盛員工在 1MDB 貪污案中有違規行為。

上周四，美國司法部指控兩名前高盛銀行家和 Low 共謀，將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。

其中，現年 48 歲的 Leissner 已經認罪。他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律，目前他將面臨罰款 4370 萬美元。

另一名前高盛銀行家 Roger Ng 和 Low 也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。據馬來西亞當局稱，51 歲的 Ng 已在馬來西亞被捕。而 36 歲的 Low 目前仍不知去向。

公開資料顯示，1MDB 是由馬來西亞前首相納吉布在 2009 年成立的，馬來西亞政府全資擁有的主權投資基金。但在其成立後的短短 4 年內，公司債務已累積至 110 億美元，引發外界關注。

2015 年 9 月，美國聯邦調查局（FBI）對 1MDB 展開洗黑錢調查。《華爾街日報》此前指出，從 2009 年至 2015 年期間，至少有 45 億美元資金從 1MDB 流出。

美國檢察官曾表示，有 6.81 億美元落到了納吉布的私人口袋。儘管當時（2016 年）馬來西亞的司法部長宣稱，這 6.81 億美元是沙烏地阿拉伯阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經歸還。但是美國調查人員發現，這些資金都來自並且又歸還到了一個離岸實體，而這個離岸實體正是由 Low 控制。