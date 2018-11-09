同程藝龍上半年合共盈利8.45億人幣 三季度平均月活突破2億

國內第三大OTA同程藝龍正式上載聆訊後資料集。數據顯示，今年3月完成合併的同程藝龍業務整合情況良好，上半年收入、盈利均保持增長態勢。

上半年合共盈利8.45億人幣 已超去年全年盈利

據聆訊後資料集，今年3月完成合併的同程藝龍整合情況良好，上半年經擴大集團收入為28.3億元（人民幣，下同），盈利合共錄得8.45億元（未調整），已超過同程與藝龍去年全年的合併盈利6.86億元。毛利合共錄得20.44億元，集團毛利率71.7%。

數據顯示，同程與藝龍此前已連續三年保持收入、盈利快速增長態勢。2015-2017年，藝龍收入由10.26億元增至25.19億元，CAGR為56.7%；同程線上業務收入由5.81億元增至27.08億元，CAGR為116.0%。2017年，同程及藝龍雙雙實現盈利，同程線上業務錄得盈利4.91億元，藝龍錄得盈利1.94億元。

三季度平均月活突破2億 佈局微信小程序用戶增長顯著

聆訊後資料集顯示，2018年第三季度，同程及藝龍的合併平均月活躍用戶已達到2.06億，合併平均月付費用戶達到2,260萬。2018年上半年，複購訂單交易額佔同程及藝龍交易總額75.3%，較2017年增長10.6個百分點，顯示了同程藝龍用戶群穩定，用戶黏性高。

騰訊作為同程藝龍最大股東之一，持有同程藝龍約24.92%股份，在流量入口上亦為同程藝龍提供強大支持。聆訊後資料集顯示，同程藝龍營運專有微信小程序，同時也是微信及移動QQ的移動支付界面「火車票機票」及「酒店」入口的獨家營運方。2018年9月，根據艾瑞諮詢基于多種計量指標（其中包括用戶訪問量、搜索查詢次數及分享次數）得出的排名，同程藝龍的小程序是微信上最受歡迎的小程序。微信平台為同程藝龍的月活躍用戶及月付費用戶的增長作出顯著貢獻，2018年上半年，同程藝龍在騰訊旗下平台上的月活躍用戶達到1.24億，按年增長約66%。