三大法人買超118.6 億元 外資回補鴻海及亞光兩檔就砸了50億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 17:36
台北股市今 (11) 日盤中由矽光子及機器人族群爲重心，終場集中市場收漲 131.91 點，以 23384.05 點作收， 市場成交值 3466 億元，三大法人合計買超 118.6 億元。其中，外資今天反手砸 37.58 億元回補鴻海 (2317-TW) 逾 2 萬張，回補亞光 (3019-TW)6718 張，也砸 12.91 億元，合計達 50 億元。
2 月 11 日三大法人現貨市場由外資買超 93.02 億元；投信買超 28.01 億元；自營商賣超 2.42 億三大法人合計買超 118.6 億元。在期貨市場，外資交易淨口數爲空單 623 口 ，未平倉合約口數爲 31339 口。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，大成鋼、鴻海、緯創、國泰金、亞光、泰金寶 - DR、新光金、中租 - KY、聯鈞、廣達；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，群創、兆豐金、力積電、中信金、聯電、友達、金寶、華新、華航、永豐金。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、大成鋼、矽格、上海商銀、長榮、元大金、上銀、中信金、聯鈞、日月光投控；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，永豐金、長榮航、華通、遠百、神基、中鼎、陽明、統一證、和碩、宏碁。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，力積電、仁寶、聯茂、鴻準、上銀、神達、華航；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，大同、長榮航、宏達電、台灣虎航、中鴻、華新、廣達、大成鋼、凱基金、台玻。
資深證券分析師簡伯儀說，台股已進入回補跳空下跌缺口的上緣，解套賣壓也隨之而來，操作上遇有急漲應先站在賣方。
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