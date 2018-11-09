康友擺脫連14日跌停 開盤終止跌勢跳空漲停

大輸液、疫苗廠商康友 - KY(6452-TW) 在苦吞連續 14 根跌停板後，今 (9) 日開盤跳空漲停，以 137.5 元開出，擺脫連 14 個交易日跌停的窘境，盤中成交量逾 5000 張，截至 10 時 30 分為止，漲停委買張數高掛逾 4700 張。

康友股價雖從今年 9 月 13 日的 361 元起漲，10 月 18 日登上生技股王、台股股后寶座，並在 10 月 19 日寫下歷史新高價 538 元，不到 1 個月內，波段漲幅近 5 成。

不過，在康友董座黃文烈賣股消息傳出後，10 月 22 日股價爆量下挫，僅管證交所 30 日起將其列處置股，改每 5 分鐘撮合一次，但股價仍持續遭摜壓，截至昨 (8) 日為止，已連續 14 天跌停作收，昨日收盤價為 125 元。若從起跌點計算，跌幅高達 76.7%，相當驚人。

即便黃文烈曾於 10 月 24 日親自出面救火，強調公司營運一切正常，自己近 3 個月確實透過個人投資公司轉讓 850 張股票，轉讓對象為熟悉康友與轉投資帝斯生技的股東，但股價仍不敵賣壓襲擊。

在股價連連重挫後，康友積極救股價，除黃文烈親上火線滅火，大股東也解除設定質押股票，該公司 7 日也公告已獲債權銀行同意給予一個月的展延寬限期，激勵昨日尾盤大單敲進，今日股價成功擺脫跌停命運。