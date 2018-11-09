蘋果A12拉貨帶動 台積電10月營收1015.5億元 寫歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公布 10 月營收，達 1015.5 億元，月增 7%，年增 7.4%，寫下單月次高紀錄，前 10 月營收為 8532.5 億元，年增 6.2%。

台積電第 4 季營收受惠 7 奈米放量出貨帶動，整季營收估達 93.5-94.5 億美元，季增 10-11%，新台幣營收估達 2880-2911 億元，季增 11-12%，毛利率、營益率都可望較第 3 季上揚。

受惠蘋果 A12 晶片處理器拉貨帶動，台積電 10 月營收衝上千億元，達 1015.5 億元，創歷史次高，距離前高 1036.97 億元仍有些微差距，不過也顯示蘋果晶片拉貨動能。

從第 4 季客戶拉貨時程，加上台積電第 4 季財測來看，法人估，台積電 11、12 月營收皆會較 10 月下滑，回歸常態表現，單月約回到 930 億元，仍在高檔水準。

台積電董事長劉德音日前運動會時強調，今年營收、獲利可望再寫新高，營收更將穩定朝兆元目標前進，未來幾年期盼年營收都能有接近 1 成成長表現。

台積電下半年受惠蘋果手機 A12 新處理器晶片拉貨，7 奈米營收比重快速成長，不過虛擬貨幣需求降溫，比特大陸下單量驟減，台積電日前法說會也三降全年展望，估全年美元營收約年增 6-7%，不如上季 7-9%，及年初時估的 10-15%。

台積電第 4 季 7 奈米營收比重估達 20% 以上，全年比重將達 1 成，明年除手機晶片外，還有許多其他新品也會導入 7 奈米，明年營收比重將達 20% 以上，營收比重與整體金額，都將較今年倍增。

台積電對未來幾年看法仍正向，預期未來 5 年，營收仍都有 5-10% 成長率，為了維持成長動能，資本支出金額估達 100-120 億美元，持續擴充產能與技術規模。