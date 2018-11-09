台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月09日

企業對員工好不好，明年全都露。金管會主委顧立雄 8 日表示，已要求上市櫃公司明年 6 月底前要揭露非經理人之全時員工的平均薪資，並要註明公司經營績效與員工薪資的關聯性與合理性。證期局局長王詠心表示，這種資訊揭露要求，各上市櫃公司都會遵守，因為沒有揭露的公司「股價會受影響」。

配合大法官釋字第 745 號解釋，本會期將推出薪資費用核實減除方案（俗稱林若亞條款），據了解，財政部近期會將該方案送進行政院，初步規劃納入治裝費、職業上工具支出以及進修訓練費等 3 項目，且各項減除的上限，擬定為薪資收入的 3%，估大概 5 至 10 萬超高薪族可受惠。

為了因應中美貿易戰，以及解決大陸勞力不足、工資上漲等問題，和碩執行長廖賜政證實，和碩正在東南亞尋找合適的地點，財務長林秋炭更表示，就算川普立刻取消所有針對中國而增的關稅，和碩也不會改變尋找、分散生產基地的計畫。



經濟日報

解決缺工 外勞政策大鬆綁

薪資費用核實減除 上限 3%

美祭雙反 重懲陸鋁合金板

工商時報

明年 6 月上路！上市櫃員工薪資強制揭露

和碩避險 準備轉進東南亞

國巨擴廠 3 年百億元花落高雄

聯合報

檔通俄門調查 川普開除司法部長

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張政源: 半年內檢討台鐵票價公式

蘋果日報

LINE 純網銀 結盟 4 銀行 2 電信

林若亞條款送院 超高薪族將受惠

亞股上沖下洗 企業獲利仍強

中國時報

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北市百坪豪宅 首見零自備款

自由時報

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