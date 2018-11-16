吳家碩：「認知行為治療」，安眠藥不再是治療失眠唯一方法！

文．洪寶山

根據二○一七年台灣睡眠醫學協會調查，國人十人就有一人有失眠困擾，一年要吃掉上億顆安眠藥才能入睡，不但有許多副作用且產生嚴重依賴性，增加許多醫療支出。桃園長庚紀念醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩指出：「慢性失眠所造成的注意力與認知行為下降，危險性和酒駕一樣嚴重！」隨著睡眠醫學失眠研究的發展，失眠不一定要靠藥物才能夠處理，可以透過自我放鬆與認知行為治療來幫助入眠和輔助減藥。

何謂「失眠」呢？失眠到什麼程度要尋求醫師治療？吳家碩分析，若個人有符合下列狀況，即可能是慢性失眠的對象：(1) 就寢後需耗時三十分鐘才能入睡，(2) 睡眠中間醒來超過三十分鐘才能再入睡，(3) 太早醒來超過三十分鐘便無法入眠。若有以上症狀一週超過三天、持續超過三個月時，建議尋求睡眠專科醫師協助找出你的失眠問題。

「失眠」來自對睡眠的不良信任

吳家碩指出，造成睡眠因擾的成因相當多且複雜，除了女性生理期、更年期或過敏、胃食道逆流導致不易入睡外，年長者、家庭主婦或育兒期父母最常見的就是睡不著、睡不飽、睡了還是好累、睡睡醒醒等睡眠品質不良情況。

據調查有超過四○％的人覺得自己睡不好，很多非慢性失眠的起因，像經歷突發事件或是某個時間點特別容易發生，例如家人生病、住院或月底檢核業績……，這些是壓力造成精神緊繃、腦袋無法放鬆自然睡不好，但並非長期現象，事件過後即可改善，但很多人往往壓力解除後仍然睡不著，誘發二次失眠。

有些人失眠原因常常是之前的壓力並沒有因解除而好轉，反而讓床與失眠畫上等號，一天、兩天只要晚上看到床就會莫名的害怕，睡覺就等於壓力這樣的惡夢不斷循環。吳家碩建議，假如你躺在床上睡不著請立刻起床，中間也不要利用看電視或滑手機來消磨時間，可以深呼吸放鬆等到想睡覺再上床，也許短時間睡眠時數不夠，但能睡著的比例增加，慢慢把睡眠的信任感找回來。

3C 錯誤使用習慣 助長失眠幫凶

生活習慣也是影響睡眠的重要因素之一。人類生理時鐘有固定工作與休息的規律，當夜晚來臨時我們的大腦會分泌睡眠賀爾蒙─褪黑激素而產生睡意，告訴我們該休息了，但現代人工作壓力大、作息日夜顛倒、3C 產品不離身，讓我們的睡眠賀爾蒙停止或延緩分泌，又或者在床上辦公收發信件等，讓睡眠與床的連結度不佳，造成睡眠生理時鐘紊亂。

大家一定有在床上滑手機的經驗，想透過滑手機誘發睡意，但手機近距離的光源，反而會讓大腦接收到不需休息的錯誤指令，該睡的時候反而睡不著。加上現在流行追劇，讓大腦處於亢奮狀態，腦袋像風扇一樣轉個不停，這都是很不好的睡眠習慣。

睡眠不足的危險等同酒駕

人一天平均有十六小時花費腦力與心力工作或唸書，睡覺的目的主要是恢復消耗的能量並修護我們的賀爾蒙，若長期睡眠不足，注意力、認知力甚至決策力都會下降，車禍事件中常見的疲勞駕駛都與睡眠的質量有很大的關連。吳家碩語重心長的呼籲大家：「千萬不要輕忽睡眠不足產生的傷害，它的危險性幾乎等同酒駕一樣可怕！」

另外，有些民眾平日因加班或讀書而睡眠不足，一到假日就想要睡到自然醒，或是在周五晚上狂歡、看深夜電影，這樣的作息方式容易產生「社交時差」。只要比平日晚起二個小時以上就會產生影響。

舉例來說，平日六點起床，假日睡到十點才醒，比平日多了四小時，生理時鐘會自動判定之後延時起床的指令，自然把睡眠時間往後延，造成週日晚上應該睡覺的時間反而睡不著。因此吳家碩建議，若要補眠以二個小時為限，若平日能平均多睡十五至三十分鐘，會比六、日補眠效果更佳。

睡過多反而愈睡愈累，吳家碩形容我們睡眠有固定的質量，如同飲食吃到飽一樣，當你充分感到飽足，多吃下去的東西等同垃圾食物不再覺得美味，再吃下去只會覺得不舒服，睡眠也是如此，過與不及都不好。

掌控睡眠賀爾蒙 輪班、出國一樣好眠

另外，有些職業要輪班，股匯金融操作者日夜顛倒，或是常出差有時差問題的民眾，最常見的就是「上班一條蟲，下班一條龍」困擾。

吳家碩提出三項建議教大家培養或調整睡眠習慣：(1) 輪班或日夜顛倒的朋友可以在清晨下班回家時，戴上太陽眼鏡避免陽光過度刺激。雖然是白天，睡覺環境盡量營造夜晚的感覺，讓大腦判定當前為「夜間時刻」。(2) 假如你有出國時差問題，為了提振白天精神，則可以透過陽光照射，讓大腦把睡眠賀爾蒙機制關掉後，身體能適應白天與黑夜的循環。(3) 若是夜貓族無法提早上床，則要養成固定睡眠時間並能睡飽為首要。

4B 誘眠法 養成好眠達人

如何成為好眠達人，吳家碩建議可以運用 4B 誘眠法，也就是在睡前運用漸進式方式進入睡眠狀態，這 4B 包括：(1)「Bath time」洗澡時間，為睡前作準備；(2)「Book time」閱讀時間，選擇軟性、不需要大量思考的書籍讓腦袋休息；(3)「Breath time」呼吸、放鬆時間，練習腹式呼吸達到身心放鬆；(4)「Bed time」床的時間，上床就寢。前面一至三項的順序可以依個人習慣調動，如睡前習慣閱讀理財類書籍的人，大腦還是會不停運轉，就可以建議把它放在第一順序再進行接下來的步驟。或是有宗教信仰者也可以納入 4B 誘眠法，找出適合自己睡前的放鬆方式。

過去大家認為失眠是一種睡眠疾病，得靠藥物才能夠改善，但隨著睡眠醫學的進步，可透過醫院睡眠中心的協助，先作抽血等相關檢查，利用偵測睡眠儀器找出失眠主因。睡眠醫學在治療失眠的同時加入臨床心理師角色，透過非藥物的「認知行為治療」改善睡眠問題。

國人失眠人口將近二至三百萬人，而國內睡眠中心卻只有二十所，真正能從事睡眠臨床治療者需具備醫師、治療師或心理師資格，專業人數在比例上明顯不足。吳家碩十幾年來致力於睡眠臨床心理的研究，他指出改善睡眠問題的同時，也能降低病人的焦慮感，對病人的身心都有極大幫助，他期盼未來能有更多的專業人員加入臨床心理治療行列，讓失眠這個文明病得到正確且有效的治療。

來源：《理財周刊》 951 期

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