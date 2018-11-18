決定由經理人接班 該怎麼做？

（口述●羅聯福、整理●賴寧寧）

Ｑ：我今年 47 歲，傾向由專業經理人接班，請問接班人該從公司內升訓練，還是對外求才？這 2 方式，企業需要先做哪些調整及準備？

Ａ：接班到底是內升還是外找，沒有一定的標準，只要你認為適當，能夠達成你的理想跟使命感，就是合適的接班人。

那做什麼準備？最好就是把他拉在你旁邊，現在開始不斷的去鍛鍊他，因為這是我被訓練的一個框架。辜濂松先生帶兵是日本式的，他覺得有 potential（潛力）員工，第一，他毫不吝嗇的不斷給機會到各個場合去受訓，毫不吝嗇的給舞台去磨練；接下來，他就會帶到身邊，去拎包包。我們多少人都是這樣，陪著他到海外各地跑，幫他拎包包、扛行李。他一方面教你，一方面也在觀察你，因為 24 小時都跟他混在一起啊，他常講一句粗話：「你屁股幾根毛，我都知道。」

幾年相處下來，你的優缺點是什麼，怎麼會看不到。他對每個人都有一定的看法，然後哪一些人，可以將來幫他做哪一些事情，他心裡已經有一個數了。

你的接班人選，也要考慮 timing（時機）。比方說我們當年去中國第一仗，我找誰去，我找一個管風險的人去。因為我知道這第一仗打下去，尤其消費金融，風險一定冒出來，你如果沒幹過這件事會慌啊，而且老闆也會不信任我，你怎麼部隊拉過去那邊，風險一直冒？所以第一關就把風險管好，等風險偵測系統都建置完成，開始衝刺業務時，這時候的接班人就是一個戰將型的；所以你要看你的事業處在哪一個階段，要交什麼樣的班，來決定你要用的人是什麼特質。

管理是藝術，接班當然更是一門藝術了，你如何讓你的接班人能夠完全 buying（埋單）你腦袋裡的東西，然後可以發揮他的專長特色，把事情做得更好，這是每個老闆都在追求的完美接班，方法無它，現在，就開始準備吧。

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來源：《商業周刊》 1618 期

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