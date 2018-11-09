聯準會毫無意外 市場為何反應不佳？——華爾街點評聯準會決議

聯準會本次會議在外界看來極其無聊，但是資產價格所反映出來的卻是另一種情況。

台北時間今日凌晨，聯準會在本月 FOMC 會議上按兵不動，與市場預期一致，而且會議聲明也和上次基本雷同。但從市場反應來看，美元以及美債殖利率大漲，好像聯準會發出了鷹派表態一般。

在加拿大豐業銀行外匯策略師 Shaun Osborne 看來，市場之所以出現聯準會鷹派態度下才有的反應，主要原因可能在於聯準會這次仍在繼續談論未來要升息，而無視美國總統川普的批評。

川普對聯準會升息一直很有意見，自 9 月底以來已經至少六次公開發表抨擊言論。不過聯準會的升息路徑目前來看並未受到影響，本月會議如預期按兵不動，同時重申未來將漸進升息。

Osborne 對本次 FOMC 會議評論稱：

在聯準會維持利率不變的決定宣布後美元走強，這可能和這個情況有關：即便近期遭到川普的批評，聯準會依然在討論要進一步升息。

聯準會本次決定和預期基本一致，為 12 月升息埋下了鋪墊。

市場對未來利率的預期絲毫未變，（本次會議）也沒有影響外界關於 12 月很可能升息的看法。

BMO 利率策略師 Jon Hill 也提到，雖然本次會議按兵不動，但是的確進一步加強了市場對 12 月升息的預期。他認為，這也是美國公債短端利率上行壓力的來源，促進殖利率曲線進一步平坦化。

Hill 表示：

12 月（升息）基本上板上釘釘，除非經濟狀況出現意外的極端惡化。

FOMC 聲明也和我們的預期很一致，和過去相比也沒有太大差別。

除了這些觀點之外，分析師普遍認為這次會議相當無聊。Bleakley Financial 首席投資官 Peter Boockvar 表示：

如果聯準會主席鮑威爾的目的是避免發出任何新觀點，那麼這次 FOMC 聲明是非常成功的。

這可能是很長時間以來我讀過的最無聊的一個 FOMC 聲明。

關於關稅導致的通膨上行隻字未提，當然還有薪資上漲也沒提。同樣沒有提到的還包括，美國樓市和汽車行業的放緩。

唯一值得注意的變化是，提到了企業投資速度放緩。

洗洗睡吧，如果沒有意外，聯邦基金利率下個月會升至 2.25%-2.5%，屆時鮑威爾的發布會才會就他在 2019 年的意向給我們一點顏色。

花旗分析師 Fraser King 同樣表示，這次的 FOMC 決議毫無波瀾。他稱：

正如預期，聯準會聲明沒有出現任何足以引起市場變動的變化。利率不變，12 月預計會升息，但在那之前一切都按計劃推進。

就聲明來看，和 9 月 26 日聲明相比幾乎沒有變化。

唯一值得稍加關注的是這個表述：「家庭支出持續強勁增長，而企業固定投資增長和今年稍早的高增速相比有所放緩。」這有點意思，不過市場似乎並不太關心。

雖然聯準會按兵不動，FOMC 會議聲明也非常無聊，隨後美元指數大漲 0.7％至 96.69；2 年期美債殖利率一度漲至 2.9732%，逼近 2008 年 6 月 25 日最高位；10 年期美債殖利率也上漲 0.19 個基點至 3.2373%。