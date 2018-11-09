〈財報〉瀏覽器Opera將實施庫藏股 上市後第2季表現優越

網路瀏覽器製造商 Opera (OPRA-US) 週四 (8 日) 公佈自 IPO 以來的第 2 次季度報告，為投資者提供了一些好消息，優異的營收及獲利刺激 Opera 股價週四 (8 日) 收盤大漲 14.68% 來到每股 7.42 美元。

Opera 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Opera 為個人電腦和移動設備提供網路瀏覽器，同時也在搜索引擎及評級業務略有涉及。執行長周亞輝 Yahui Zhou 提道，對於創紀錄的營收及利潤感到高興，而智慧型手機和 PC 的用戶量也創歷史新高。

他補充說，「我們繼續將我們的成長工作重點放在非洲，我們強大的技術平台使我們在宏觀趨勢上卓越的發展」。

據了解，Opera 的首要任務是其內容平台新聞 Opera News，上個季度，此新聞部門每月活躍用戶達到 1.214 億人次。與第 2 季度的平均水平相比，該服務增加了超過 2000 萬用戶。Opera News 使用人工智慧向用戶呈現內容。

周亞輝提道，在網路銀行的發展上，該公司的 OPay 服務，一種移動貨幣、小額信貸、和電子商務平台，也一直呈現快速增長。

數據顯示，Opay 第 3 季的每日交易量額為約 20 萬美元，10 月底約每日 70 萬美元。

總部位於挪威奧斯陸 Oslo 的軟體公司 Opera 週四表示，最新一季度財報：

每股純益 EPS 年增 0%，為 0.12 美元。

營收年增 17%，為 4470 萬美元。

公布了高達 150 萬美國存托股票 (ADS) 的庫藏股回購。

Opera 最新的報告中顯示，公司 42.7% 的收入來自搜索，39.4% 來自廣告。剩餘營收來自技術許可授權和預付費通話時間和數據銷售。本季度廣告收入年增 57%。

Opera 的財務長 Frode Jacobsen 公布的數據顯示，Opera IPO 時推出了 1920 萬股，額外的 67 萬股由承銷商購入，使總股量達 1987 萬股。

其中，有 993 萬股 ADS 以每股 12 美元出售流通，而有 1000 萬股由上市同時私募配售 (concurrent private placement, CPP) 以同樣價格出售。

展望未來，該公司預計第 4 季度營收年增 29% 至約 5000 萬美元，但沒有給出 EPS 目標。分析師估計尚未公布。