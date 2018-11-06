若共和黨保住參眾兩院 分析師：Fed可能會加速升息

根據資產管理業者 Pictet Asset Management 觀察，若共和黨在期中選舉中，保住參、眾兩院控制權，短期內，將有利經濟與股市，但恐使通膨加劇、財政赤字惡化，聯準會 (Fed) 可能因此加快升息步調。

美國期中選舉週二 (美東時間 11 月 6 日) 登場，就民調結果來看，民主黨有機會取得眾議院多數，共和黨可望保住參議院控制權。

若上述情況成真，將形成兩黨分立的國會僵局，但這種情況，基本上已被市場消化。

根據路透社報導，Pictet Asset Management 策略師 Luca Paolini 認為，近期股市遭遇大幅調整，但經濟基本面，仍屬穩健，他看好 11 月底的「川習會」，可望帶來驚喜，新興市場股市，有機會出現短期反彈。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議。

值得注意的是，Pictet Asset Management 報告也指出，假設共和黨保住參、眾兩院控制權，短期內，或許有利經濟與股市，但恐使通膨加劇、財政赤字惡化，Fed 可能因此加快升息步調。

若國會由民主黨掌控，川普的政策目標，勢必遭受箝制，甚至還可能面臨彈劾危機。

德意志銀行報告則稱，無論選舉結果如何，市場波動都可能加劇，但就歷史經驗而言，「如果共和黨能掌控國會，美股上漲的可能性更大。」