志工無私的愛為消極生命找到出口

文．理善國際關懷協會林冠伶

社團法人新北市國際生命線協會 (下稱生命線) 理事長江惠貞百忙中接受本會採訪。筆者緣於江理事長擔任板橋市長時曾在電台採訪過她，十多年後再見到，她依然是如此的溫暖與堅持；遞上親手寫給志工的生日卡片，簡扼果決地處理業務後開始今天的訪談。

生命線甫於十月九日在新北市政府三樓多功能集會堂舉行「珍愛生命線，感恩 30th 音樂晚會」，也是第五次以音樂晚會的方式辦理自殺防治宣導活動。參與志工意猶未盡地敘說這場以志工為主的感恩盛宴，於是啟動這篇採訪。

「千里一線牽，幫助在耳邊」～1995 協談專線

生命線志工二十四小時守候在 1995 協談專線，想為意志消沉的人增加一絲勇氣，給予支持、陪伴甚至及時的危機處理，守護電話另一端的生命安全。

1995 協談專線源於一九六八年澳洲雪梨成立第一個生命線，一九八八年十二月四日新北市生命線成立，現全球有二百多個生命線。

「千里一線牽，幫助在耳邊」，在協談室裡的專線志工，都須經過自費的志工四階段進階式訓練，並經考核後才能成為協談志工。志工採一年一聘且須符合服務時數與在職訓練時數的規定，隔年才能續聘。

這樣嚴謹而專業的訓練，是因為「珍愛生命」不容有一絲失誤，而錯失挽救的機會。

「珍愛生命」是生命線的核心價值，還有傾聽、陪伴的志工精神。生命線一年服務超過八千人次，辦理的服務有：親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務、高關懷個案後續追蹤輔導、高關懷個案研討會、更生人出監前大團體輔導、老人心理健康講座及團體、校園兒童生命教育宣導講座及團體及自殺防治宣導活動… 等。

勇於承接政府方案，往對的方向同舟共濟協助社會解決問題

生命線第十五屆理事長江惠貞，是前任板橋市 (區) 市(區)長、前任立委，現任新北市果菜運銷股份有限公司總經理，本著社會責任及服務熱忱，生命線第二辦公室在新北市政府資源有限下，仍願承接社會局家庭暴力暨性侵害防治中心「親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務」方案。

目前已辦理活動有：目睹暴力兒童校園宣導方案、目睹暴力兒童遊戲治療團體、被害人支持講座、派出所家暴宣導… 等方案。從一○七年一月至九月新案九五七案。

江理事長勇於承擔社會責任，相信專業、懂得授權，有能力與魄力運作生命線，當協會的領頭羊，承接複雜及不易處遇的「家暴防治」方案。

江理事長談到困難的方案服務申請及其運作，積極而誠懇地展現能力與熱忱，輔以多年市政治理經驗，將一副不好的牌打成雙贏局面。她談到：過去生命線是將個案轉介做後送的服務，現在她要做到後續追蹤的服務，同時讓生命線各項服務更為專業而有效能，所以特重志工專業培訓與考核，引入各專業人員或政府人員進入服務體系共同處遇，如：社工師、心理師、家防官… 等，並經常性地舉辦個案研討、宣導活動。

自在而具行動力的江理事長有見地的說：「努力承擔責任為第一線工作者掃除障礙，不是低頭做事，還要抬頭看清方向。就像划龍舟競賽，不只舵手要認清方向，划槳的選手也要看好方向。」就是這樣同舟共濟往對的方向做好社會工作的理念，讓生命線寫下斐然的成績。

以志工為主角的感恩 30th 音樂晚會，生命勇者的表演撼動人心

「珍愛生命線，感恩 30th 音樂晚會」，由蔡詩萍為防治自殺的公益代言，晚會安排臺北市聯合醫院乳癌病友馨懷聯誼會，表演太鼓與舞蹈，以及新心劇團的「慢飛天使雜技表演」及粘晶晶音樂教室、米特薩克斯風樂團的音樂饗宴。

江理事長任內舉辦以志工為主角的感恩音樂晚會，每年邀請不同的身心障礙表演團體，提供其表演舞台與經費，讓生命勇者搏命演出撼動人心，捐款不用號召就能發自內心踴躍募集。

生命線志工無私的愛在 1995 專線中流竄，讓徬徨、悲傷的消極生命，因陪伴、支持或積極介入、處遇中，找到活路與出口。

來源：《理財周刊》 950 期

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