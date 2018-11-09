〈每日外資外匯觀點〉Fed堅守鷹派立場、美元買盤持續到年底

美國聯準會周四 (8 日) 宣布利率按兵不動，並重申未來將逐步升息，守住鷹派立場，美元指數在短暫下跌後展開強勁反彈，創下近一周來最大漲幅，周五亞洲盤美元指數穩住漲勢，在 96.69 附近小幅震盪。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 指出，聯準會發布的聲明中，企業投資成長已較今年稍早放緩，市場視為偏鴿派言論，意味著可能會拖累未來經濟成長，但聯準會並未發出警告信號，美元藉此快速反彈。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 認為，儘管美國總統川普先前抨擊聯準會升息，但聯準會仍擋住壓力，並重申未來將逐步升息，這也是美元急彈的原因之一。

美元買盤持續到年底

丹斯克銀行 (Danske Bank) 高級分析 Jens Pedersen 表示，利差和周期性規律將使美元買盤持續到年底，尤其是實質利率對美元的支撐將維持不變，美元仍然是套利貨幣。

摩根大通策略師 Meera Chandan 指出，本周建議策略性做多英鎊兌歐元，目前雙方已經進入脫歐談判下一個階段，英鎊 / 美元本週回至 1.3134 水平，儘管謠言肆起，但匯價仍很好地守在震盪區間高位，預期近期利好的消息將再次推升英鎊攀升 2-4%。

歐洲央行管理委員會委員 Ewald Nowotny 周四表示，意大利明年的經濟成長率將低於政府目標，財政赤字將逼近歐盟拉起的警戒線 --GDP 的 3%，接近「大到不能倒」的狀態。

法國興業銀行表示，目前歐元兌美元處於 1.13-1.18 區間整理，但似乎距離該區間的上緣已非常遙遠。