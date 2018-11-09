牛市重要推動力又回來了：11月來美國企業庫藏股速度創紀錄

據美國媒體 CNBC 報導，牛市的重要推手又回來了－－11 月美國企業股票庫藏股速度創歷史新高。

不少投資者認為，10 月美股暴跌的一個重要原因是公司密集發布第三季財報，導致股票庫藏股靜默期的集中到來。根據 TrimTabs 投資研究機構周三公布的數據，隨著財報季的結束，過去四周內，股票庫藏股量達到平均 33 億美元／日。

美股 10 月較 9 月創下的歷史高位下跌 10%，而過去 10 天內，美股反彈 5.6%。

投行高盛數據顯示，今年上半年，公司因減稅獲利而增加現金開支，特別是其海外基金中的資金，導致標普 500 指數公司股票庫藏股規模上漲 51%。高盛預計，明年標普 500 指數的股票庫藏股規模將再增加 22% 至 9400 億美元。

近期股票庫藏股也相對比較集中。富國銀行和默克製藥公司分別庫藏股了價值 181 億美元和 100 億美元的股票，兩者庫藏股規模占美股整體庫藏股規模的 43%。

總共有 13 家公司的股票庫藏股規模超過了 10 億美元。巴菲特旗下的波克夏海瑟威也在第三季庫藏股了價值近 10 億美元的股票。

波克夏海瑟威上周六表示，第三季庫藏股了 9.28 億美元的本公司股票，投入的資金超過四年多來的總和。儘管庫藏股金額不到公司現金的百分之一，但對於庫藏股動作較少的巴菲特來說，卻開創了一個大額庫藏股的先河。

CNBC 認為，由於缺乏更好的投資渠道，美國企業可能將繼續庫藏股，從而進一步推高美股。但利率的上漲也讓一些策略師擔憂借貸成本的上漲，從而增加股票庫藏股的成本。 過去 12 個月，美國 10 年期公債殖利率上漲 2.3%，至 3.21%，短期和長期債券利率均隨之攀升。

就算企業逐漸度過靜默期，也不一定意味著股價就一定會上漲。摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 在最新的報告中指出，種種跡象顯示，美股庫藏股熱度正在大幅降溫。

美股投資者目前的關心的遠不僅僅是三季報和四季報，還有 2019 年企業盈利預期。而包括利率和原材料成本上升、美元走強、關稅以及中國需求疲軟等多項變量，也都將在美國企業財報數據中體現，所以庫藏股絕非是決定美股走勢的唯一考慮因素。

按照美國監管規定，在上市公司存在可能影響股價的非公開資訊時，就不得庫藏股自家股份，否則就可能構成內幕交易。對於執行庫藏股計劃的高管來說，他們通常會早於公眾獲取公司財報資訊，因此在財報公布前的一個月為股票庫藏股靜默期。