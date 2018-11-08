銀保監會：中國民企興則金融興 爭取三年後民企貸款占比不低於50%

中國銀保監會主席郭樹清周四稱，初步考慮對民營企業的貸款要實現“一二五”的目標，即新增公司類貸款中，大型銀行對民營企業貸款不低於1/3，中小型銀行不低於2/3，爭取三年以後銀行業對民營企業貸款占新增公司類貸款的比例不低於50%。

郭樹清在接受中國金融時報專訪時指出，據不完全統計，現在銀行業貸款余額中，民營企業貸款占25%，而民營經濟在國民經濟中的份額超過60%。民營企業從銀行得到的貸款和它在經濟中的比重還不相匹配、不相適應。從長遠來看，銀行業對民營企業的貸款支持，應該契合民營經濟在國民經濟中的相應比重。

“可以說民營企業好，則金融好，民營企業興，則金融興，幫助民營企業渡過難關，就是幫助金融業邁過打好防範化解金融風險攻堅戰這個重大關口。”郭樹清指出。

在中國經濟走上高質量發展道路背景下，民營企業遇到當前的困難和問題是不可避免的。下一步，銀保監會將從“穩”“改”“拓”“騰”“降”等方面入手，解決好民營企業融資難的問題。

他稱，近期有幾項措施，各方比較關註。一是按照“資管新規”和“理財新規”相關要求，《商業銀行理財子公司管理辦法》已公開向社會征求意見。目前反應整體積極正面，本月下旬將正式發布，預計將可調動更多理財資金用於支持民營企業。

二是對出現股票質押融資風險，特別是面臨平倉的民營企業，在不強行平倉的基礎上，“一戶一策”評估風險、制定方案，采取補充抵質押品等增信方式，穩妥化解其流動性風險。總體情況看，銀行業金融機構目前都能穩妥處理股權質押風險，沒有出現平倉踩踏。

三是充分發揮保險資金長期穩健投資優勢，允許保險資金設立專項產品參與化解上市公司和民營企業股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。目前已有三只專項產品落地，規模合計380億元人民幣。

銀保監會並要求銀行業金融機構決不能搞簡單化“一刀切”,要客觀對待民營企業發展中遇到的困難，實施差異化信貸政策，采取精細化、有針對性的措施，幫助民營企業擺脫困境。

截至9月末，銀行業金融機構對民營企業貸款占整個貸款的比例近四分之一，增幅還在繼續上升；前三季度單戶授信1,000萬元以下（含）小微企業貸款增長19.8%，預計全年“兩增兩控”目標能夠圓滿完成。

截至三季度末，18家主要商業銀行（5家大型國有銀行、郵儲銀行以及12家股份制銀行）對小微企業平均利率6.23%，較一季度下降約0.7個百分點，城市商業銀行、農村中小金融機構分別降低了0.28和0.85個百分點，微眾銀行等互聯網銀行對小微企業的平均利率下降了1個百分點。

**融資難融資貴有改善但未根本好轉**

郭樹清指出，近年來，民營企業融資難融資貴問題有所改善，但沒有得到根本好轉，與企業的需求、期望相比還有差距。特別是當前受國內外各種因素影響，民營企業融資難融資貴問題比較突出，甚至有所加劇。

除了融資難外，很多民營企業覺得融資成本比較高。坦率地說，銀行對民營企業還是有一些隱形壁壘，這是多種原因導致的，一定程度上造成很多民營企業從銀行渠道融資成本偏高。

也要看到，很多民營企業融資渠道較多，除了從銀行貸款外，還從小貸公司、融資租賃、典當行、私募基金等類金融機構，以及民間融資等，有的年化利率高達30%以上，使不少民營企業不堪重負，加大了信用違約概率，同時也將風險傳染到銀行體系。

郭樹清認為，首先要從改變觀念做起，要對國有企業和民營企業一視同仁、同等對待。評價一個企業，不要看它的所有制，不要看它的規模大小，主要還是看它的治理結構、風險控制能力、技術發展水平和市場需求情況。要明確規定，銀行在信貸政策、信貸業務和內部考核方面，不得有任何所有制歧視。

其次，銀行要建立民營企業融資成本管理長效機制，年初我們指導銀行業金融機構制定了民營企業特別是小微企業貸款利率壓降目標，加大了監測力度，從三季度情況看，貸款利率下降效果比較明顯。

下一步，銀行要通過內部資金轉移定價優惠、貸款流程管理優化、提升差別化利率定價能力、下調轉貸利率、減免服務收費等方式，縮短民營企業融資鏈條，清理不必要的“通道”和“過橋”環節，合理管控民營企業貸款利率水平，帶動降低總體融資成本。

再次，繼續深入整治銀行業不合規、不合理融資收費，嚴厲打擊各種變相提高融資成本的行為，對群眾反映的銀行對民營企業亂收費、轉嫁成本、存貸掛鉤、借貸搭售、克扣貸款額度、不合理延長融資鏈條等問題，要加大整改問責力度。

最後，要形成降低民營企業融資綜合成本的合力，落實好國務院關於進一步清理規範涉企收費有關要求，減少民營企業特別是小微企業融資附加費用，規範融資相關的擔保（反擔保）費、評估費、公證費等附加手續收費行為。

中國國家主席習近平本月初支持召開民營企業座談會時強調，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，中國民營經濟只能壯大、不能弱化，而且要走向更加廣闊舞台，並表示當前將抓好減輕企業稅費負擔等六方面政策舉措落實，讓民企吃下定心丸、安心謀發展。

中國銀行保險監督管理委員會月初亦表示，要加快補齊監管制度短板，堵塞制度漏洞，推動結構性去杠桿，加強重點領域風險防範處置，著力解決民營企業和中小企業融資難融資貴問題，紮實推進普惠金融。

路透北京11月8日