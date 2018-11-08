中國將盡快全面推出H股全流通 保持新股常態化發行--證監會副主席

中國證監會副主席方星海周四表示，今年上半年三家公司H股“全流通”試點順利完成，在試點已經成功完成的基礎上，將盡快全面推出H股全流通，條件具備的H股公司，都可申請實現全流通，以便利境內創新企業境外上市。

證監會網站發布他在第五屆世界互聯網大會上的講話稱，中國將不斷提高資本市場服務創新企業的效能，繼續保持新股常態化發行，改革完善以信息披露為核心的股票發行制度，進一步提高企業發行上市的可預期性。

“沒有矽谷就沒有美國信息產業的發達，而沒有華爾街則不會有矽谷的繁榮。在資本市場如何與互聯網產業更好結合、形成良性互動方面，我們還有許多工作要做。”方星海表示。

方星海稱，深化並購重組市場化改革，鼓勵和支持上市公司依托並購重組做優做強。在“小額快速”審核機制基礎上，按行業實行“分道制”審核，並在高新技術行業優先適用。

在擴大開放方面，他稱不斷引進境外長期資金和機構投資者。做好A股納入明晟和富時羅素指數的後續工作，持續完善跨境交易安排，優化交易所互聯互通機制，及時回應境外投資者關切，便利境外長期資金擴大A股配置。

還要大力支持外資證券期貨機構在境內設立法人實體，從事資產管理業務。“滬倫通”各項業務規則也已準備就緒，有望於年內推出，境內上市公司將會更加順暢地到倫敦市場發行融資。

在監管方面，加強對企業IPO、再融資、並購重組、債券發行的監管，增強證券市場對企業融資的引導力和約束力。繼續嚴厲打擊欺詐發行、虛假信息披露、內幕交易及市場操縱等違法違規行為，維護公平的市場交易秩序，保護投資者合法權益。

路透北京11月8日