文曄Q3每股大賺1.79元 締新猷 Q4營收成長動能將延續

IC 通路商文曄科技 (3036) 受惠於美系手機客戶拉貨，加上新生意取得，第三季獲利創歷史新高，單季每股淨利 1.79 元，展望第四季，因上述利多動能延續，預計單季營收將續創新高。文曄第三季合併營收約為 848 億元，季增長約 59% 與年成長約 67%，刷新單季營收歷史紀錄，營業利益約 17 億元，合併稅後淨利約 9.9 億元，創單季獲利新高，單季每股淨利 1.79 元。



累計 2018 年前三季，文曄合併營收約為 1876 億元，年成長約 45%，營業利益約 39.7 億元，合併稅後淨利約 21.9 億元，年成長約 20%，同步寫新高，每股淨利 3.96 元。



2018 年第三季就產品應用別而言，通訊領域因美國一線智慧手機品牌拉貨旺季與新生意取得，呈現大幅季增長與年成長，電腦領域，因筆電零組件客戶提前拉貨加上新生意挹注，亦強勁季增長與年成長，消費性電子在智慧家庭產品市佔率提升以及新生意的加持下，有兩位數的季增長與大幅的年成長，工業與儀器領域，雖然安防系統訂單下滑，但因整體需求穩健提升，亦有個位數的季增長與雙位數的年成長，車用電子繼續維持強勁成長趨勢，季增長與年成長皆達雙位數。



展望 2018 年第四季，文曄預估營收將介於 850 至 910 億元間，季增長約 0% 至 7% 區間與年成長約 42% 至 52% 區間，營業利益率則介於 1.6% 至 1.8% 之間。其中通訊領域手機客戶拉貨旺季將繼續，加上第三季的新生意取得，預期將持續呈現大幅季增長與年成長，電腦及消費型電子領域將呈現個位數季減與雙位數以上的年增，工業與儀器由於近期大環境不確定性影響，預計將呈現雙位數季減與個位數年減幅度，車用電子持續受惠於半導體含量增加，預估將呈現個位數季增長與雙位數年增長。