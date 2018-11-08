華新科10月純益月減近3成、EPS 4.83元 前10月EPS 35.52元

華新科 (2492-TW) 今 (8) 日公告 10 月自結損益 23.36 億元，月減 28.6%、年增 669%，每股純益 4.83 元；若加計前三季獲利，累計華新科今年 1-10 稅後純益來到 171.74 億元，每股純益 35.52 元。

華新科 10 月受到美中貿易戰影響，加上中國大陸十一長假，下游拉貨動能趨緩，單月營收 47.72 億元，月減 24.2%、年增 150%，但在今年 MLCC 較去年大幅調漲下，單月仍繳出近半個股本的獲利表現。

而華新科第三季稅後純益 91.62 億元，其中 7-8 月自結稅後純益 58.89 億元，若以此計算，華新科 9 月稅後純益應為 32.73 億元，這也代表華新科 10 月稅後純益 23.36 億元與 9 月相比，月減約 28.6%。

加計前三季稅後純益 148.39 億元、每股純益 30.69 元，累計華新科今年 1-10 月營收 407.63 億元，年增 132%，稅後純益 171.75 億元，每股純益 35.52 元。

美中貿易戰的影響逐漸擴大，目前華新科透過調整生產產品組合，除了有助維持產線稼動率外，同時也為明年第一季過年停工期間建立庫存，盡可能減輕美中貿易戰的衝擊。