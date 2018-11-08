不排除OPEC與非OPEC產油國明年重新減產的可能--消息

路透倫敦11月7日 - 兩名石油輸出國組織(OPEC)消息人士周三表示，不能排除OPEC與其盟友明年有可能重新減產，藉此避免出現供應過剩而打壓油價。

之前俄羅斯塔斯社(TASS)報導，俄羅斯與沙特已就2019年減產的可能性展開雙邊磋商。

美國總統特朗普向產油國施壓，希望後者采取行動促使油價下降並填補流失的伊朗供應，隨後以沙特為首的OPEC以及俄國等非OPEC產油國在6月決定，松綁2017年以來實施的減產計劃。

被問及相關討論是否指向在2019年重新減產時，其中一名消息人士表示：“當然不會是另一種情況。”這兩名消息人士皆為OPEC產油國代表。

供應增加給油價帶來下行壓力，盡管預計美國制裁措施將導致伊朗石油出口減少。對2019年供應過剩和需求放緩的預期也抑制了市場走勢。

布蘭特原油期貨周二從10月份86美元上方的四年高點回落至71美元，周三結算價報72.07美元。

此外，伊朗駐石油輸出國組織(OPEC)的一位高級官員稱，沙特和俄羅斯需要減產100萬桶/日。他對這兩個國家響應特朗普的呼籲而增產的舉措感到憤怒。

“沙特和俄羅斯別無選擇，”當被問及產油國是否需要在2019年減產時，伊朗駐OPEC理事卡讚普爾對路透說。

Kazempour稱，額外供應已導致原油價格下滑，降低了其他產油國的石油收入，並且在美國期中選舉中助伊朗的死對頭特朗普一臂之力。

“他們在一個月內把油價壓低了15美元/桶，讓美國汽油價格變得更便宜，從而對特朗普有利。他們損失了數十億美元的收入，並給非洲和南美可憐的產油國造成了損失，”他說。

一些OPEC成員國和盟友的代表組成的部長級委員會於周日在阿布紮比開會，討論市場狀況和2019年的前景。伊朗並非該委員會成員，而且希望將其解散。

第三位OPEC消息人士表示，這個名為聯合部長級監督委員會(JMMC)的機構可向OPEC和非OPEC產油國石油部長的下次決策會議，就2019年的產量政策提出建議。下次會議定於12月6-7日在維也納召開。

“任何嚴肅的討論都將是為了12月會議而進行，”該消息人士指出。