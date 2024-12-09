敘利亞12天山河變色！牛彈琴：全世界看得目瞪口呆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 10:00

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12 天，敘利亞山河變色。

反抗軍兵鋒所指，政府軍望風而逃。看似強大的阿塞德（Bashar al-Assad）政權，短短幾天內，就土崩瓦解。

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首都大馬士革，不戰而降。總統阿塞德，最終流亡俄羅斯。

一個國家閃電垮掉，全世界看得目瞪口呆，也讓人多少有些唏噓。

要知道，曾經的敘利亞，也算是中東強國，與以色列多次大打出手，但敘利亞從未屈服。

即便 13 年前內戰爆發，阿塞德似乎也挺了過來，在俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨力撐下，敘利亞穩住陣腳，甚至開始回歸阿拉伯世界。

哪知道，進入 2024 年底，反抗軍突然發難，短短 12 天，佔據阿勒頗，攻進霍姆斯，最終，一路摧枯拉朽，閃電般拿下大馬士革。

執掌政權 53 年的阿塞德父子，最終成為歷史。

反抗軍主要領導人朱拉尼，在進入大馬士革後第一次公開演講中說，推翻阿塞德是「整個伊斯蘭國家的勝利」。

他稱，敘利亞曾是「伊朗野心、傳播宗派主義、煽動腐敗的遊樂場」，現在，「我的兄弟們，這一新的勝利代表中東歷史的新篇章」。

那麼，誰是最大贏家和輸家？

贏家？

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周一（9 日）表示，土耳其是大贏家。

別忘了，反抗軍最大的支持者，就是土耳其。

誰是最大輸家？

阿塞德不用說，除他之外，俄羅斯和伊朗！

俄羅斯在敘利亞有駐軍，為阻遏反抗軍進攻，俄軍一度出動戰機，但已無力回天。

對俄羅斯總統普丁來說，失去敘利亞這個戰略籌碼，毫無疑問是一個重大打擊。

伊朗更是無奈。

敘利亞是伊朗最重要的小兄弟，為穩固阿塞德政權，伊朗出錢出槍出人，但哪知道，最後竟是這樣的結果。伊朗駐敘大使館也遭洗劫。

接下來，怎麼辦？

「牛彈琴」認為，第一種可能，阿富汗化，利比亞化。

舊政權推翻，新政府上台。

但草莽中殺出的各路軍閥，又為爭奪權力，開始反目成仇，大打出手。

納吉布拉垮台後的阿富汗，格達費被推翻後的利比亞，不就是這樣？

這意味著還有連綿內戰會繼續。

第二種可能，換上新的強人。

阿塞德走了，新的阿塞德上台，反抗軍領袖成為敘利亞新的主人。

他可能很強勢，迅速穩固國家。

但國家仍然四分五裂，如果周邊強國和大國不支持，小規模內戰仍會繼續。

甚至，周邊國家支持代理人戰爭，敘利亞繼續成為新武器試驗地。

此外，「牛彈琴」直言，「骨牌效應」開始了。

至少兩條線。

一條是中東線。

沒有一年前的以色列和哈瑪斯的加薩戰爭，真主黨就不會加入，與以色列進行激烈衝突；以色列就不會發動黎巴嫩戰爭，掉頭對真主黨全面絞殺，真主黨就不會元氣大傷；以色列也不會與伊朗多次直接對攻，伊朗實力和影響力嚴重受損；伊朗和真主黨就不會實力不再，無力支撐阿塞德政權。

最終，大潮襲來，一觸即潰。

以色列總理尼坦雅胡就說，敘利亞政權變色：「這是我們對伊朗和真主黨實施打擊的直接結果。這在整個中東地區引起了連鎖反應。」

一條是俄烏線，更簡單一些。

沒有兩年前的烏克蘭戰爭，俄羅斯就有大量軍事資源，繼續扶助阿塞德政權；烏克蘭戰爭日趨激烈，俄羅斯更多軍力不得不調往烏克蘭戰場；敘利亞軍力空虛，少了俄羅斯力撐，戰鬥力和戰鬥意志可想而知。

最終，反抗軍攻來，一切土崩瓦解。

這就是「骨牌效應」，更是「蝴蝶效應」。