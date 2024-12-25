泰晤士報：過去十年中國、伊朗、俄羅斯軍費支出平均成長逾50%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-25 09:51

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最新研究顯示，俄羅斯、伊朗和中國過去十年軍事預算平均增加 50%，光是俄國去年就在國防上花費 1090 億美元，幾乎佔俄羅斯 GDP 的 6%。

英國《泰晤士報》報導，自 2014 年以來，俄羅斯、伊朗和中國的軍費開支分別增加 34%、57% 和 60%，總共花費 3180 億美元，英國同期的國防支出僅 350 億美元。

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若按 2022 年匯率計算，英國的國防預算成長了 14%，但仍不及俄國的一半增幅。

儘管工黨政府表示他們致力於實現國防開支佔 GDP 的 2.5%，但他們拒絕給出實現該目標的時間表。

英國執政黨工黨正等待即將發布的戰略防禦評估的結果，若要將英國目前軍費支出增加到佔 GDP 的 2.5%，將花費約 300 億英鎊 (約 382 億美元)。

英國政府國防委員會此前也發布報告指出，由於人員短缺以及招募和留住軍人的困難，英國軍隊尚未為潛在的大規模、長期戰爭做好準備。該委員會呼籲政府做出「艱難選擇」，不是全面投資軍隊，就是承認優先任務分配將減少對更多任務的可用性。

與此同時，大西洋彼岸的美國也將軍費支出增加 1% 至 8950 億美元左右。

美國總統拜登周一 (23 日) 簽署 2025 財年國防授權法案(NDAA)，將提升現役軍人工資，增加在亞太地區的軍事支出，並授權美軍與以色列軍隊拓展聯合軍事演習等。