【博鳌論壇】林奮強：這是香港最好的年代！

香港黃金五十創辦人林奮強，11月8日於2018年博鰲亞洲論壇青年會議(香港)上展現香港充滿機遇的未來，「這是香港最好的年代！」

他介紹，香港已成為全球第二大財富管理中心，管理財富1.1萬億美元，僅次於瑞士的3.5萬億美元，但增長更快，主要原因是取得世界的信任；吸引了大量超級富豪聚居；據世界銀行統計，香港於全球信任度排名，高居第12位，高於16位的德國，20位的美國，和23位的日本。亞洲區充滿發展機遇，外國企業在港成立公司，去年增長6%至9000家，更多海外企業有意來港設立地區總部。他相信這個趨勢將會持續，為香港年青人提供大量就業機會。

未來，這些海外企業，會否也其全球總部，也搬遷到香港？他指出，香港財政穩健，個人稅率低企，政府干預很少，法制健全，領先的教育系統、健康醫療系統和基礎設施，誘人的美食，均是香港白戈競爭優勢。

香港金融市場，於過去10年有 6年高居全球IPO榜首，2018年可望繼續領跑。目前全球市值逾10億美元的獨角獸現時共有272家，總市值達8640億美元，中國佔去29%的數量，33%的市值；又再為香港金融市場提供大量機遇。

他認為，香港面對的問題是快樂的問題，就是太多生意太多顧客！香港面對供應跟不上需求的瓶頸。政府提出的明日大嶼建設，正好能解決香港面對的土地嚴重短缺問題，解決香港110萬人居住於蝸居的難題。只是被有心人胡扯，指會令政府財政破產。他指出，單靠賣地，政府已足夠資金發展明日大嶼綽綽有餘。

放眼全球，他指出20年前，全球最大的7大發展中國家E7，GDP經濟規模不及七大工業國G7的一半；今天，兩者的經濟規模已一致；20年後，他預期E7將佔去全球一半，並超越G7！而中國，於2030年將是全球最大經濟體，GDP超越美國10%，日本的5倍，德國的6倍，英國的8倍。在新世界秩序下，香港機遇無可限量。

國家正推動粵港澳大灣區建設，這個擁有6700萬人口，全國最富裕地區，國內生產總值達1.3萬億美元，等同全球第12位韓國的經濟規模。未來15年，林奮強估計大灣區將翻倍增長，屆時將超越東京灣區，成為世界最大的灣區，規模相等於位列全球第5位的英國。粵港澳大灣區將成為新中國向外界展現的示範點！

文：周燕芬