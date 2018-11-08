【大行報告】瑞銀預期美元短升長跌 3個月兌歐元見1.10惟明年轉弱

瑞銀財富管理周四發表美元前景看法指，美國中期選舉過後，在美國經濟持續增長、美元避險角色不變及升息因素支持下，美元將趨於強勢，3個月兌歐元EUR=將見1.10，惟明年隨著經濟漸失動力疊加歐央行開始升息，美元將會轉弱，12個月目標為1.20。

以下為瑞銀財富管理投資總監的評論全文：

美國中期選舉結果塵埃落定，民主黨一如預期重奪眾議院，共和黨守住參議院。我們觀察到貨幣市場最初沒有太大反應，但很快美元開始轉弱，歐元兌美元升至1.15水平，究竟這場選舉對資產市場有何意義?

**預期美元短升長跌**

首先，我們預計眾議院將阻礙政府第二輪的減稅計劃，總統特朗普需要調整振興經濟策略，未來以增加基礎設施支出為主，但議案要獲得兩黨通過也不容易。隨著第一輪減稅的刺激消散，美國經濟明年慢慢失去增長動力。但目前美經濟依然較歐元區理想，短期支撐住美元。

此外，我們關註新兩院形勢下的中美貿易政策，看國會能否引領一場有意義的關稅談判。但我們不認為特朗普會有所改變，他在貿易政策方面依然享受“自主權”，因此選舉過後，中美很大機會維持緊繃狀態，美元短期繼續成為避險貨幣。

最後，美聯儲短期內不會改變政策方向，加上當地勞動力市場趨緊，估計央行12月升息0.25%，我們密切觀察關稅的負面影響何時浮現。

盡管選舉結果出爐後，美元轉弱了，但我們相信美經濟持續增長、美元避險角色不變及升息因素，美元將趨於強勢，3個月歐元兌美元預測匯率跌至1.10。但隨著美經濟明年逐漸失去動力，加上受“雙赤”(貿赤和財赤)問題困擾，以及歐央行明年三季度也開始升息，我們相信美聯儲明年越來越難升息，12個月歐元預期匯率升至1.20。

**維持加碼全球股票**

總括而言，我們認為今次選舉是一場政治多於政策表態，基於兩黨劍指2020年總統選舉，未來兩年國會勢必更陷僵局。隨著美政治不明朗短暫消退，金融市場未來數天較大機會上升，但選舉在投資決定上並非一個有意義的變數。

雖然選舉結果能夠影響國民對經濟的信心，有研究也發現政治恐懼感能動搖投資決定，若投資者對這次選舉結果感到失望，我們建議他們停止再把政治因素，轉換成為一種經濟或市場悲觀看法。我們重申加碼全球股票（相對於政府債券），美國大盤股當中，偏向喜好價值股多於增長股。

路透香港11月8日