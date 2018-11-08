騰訊攻無人車 矽谷招兵買馬成立研發團隊

騰訊 (0700-HK) 有意在矽谷成立研發團隊，進軍自動駕駛汽車領域，並在當地展開招聘自動駕駛汽車工程師。騰訊股價昨 (7) 日一度重上港幣 300 元，見港幣 301.8 元，收報港幣 293.4 元，漲 0.48%。

騰訊股價

據外電引述消息指出，騰訊在 LinkedIn 的招聘廣告中顯示「我們正以加州帕羅奧圖為基地來建構一個自動駕駛研究團隊」。騰訊張貼了至少 9 個工程師領域的招聘廣告，其中包含動作規劃 (motion planning)，感測器融合 (sensor fusion)，車輛智能以機器學習等，相關的招聘訊息為近 2 週到 1 個月時間發佈。騰訊未就相關報導作出回應。

矽谷為自動駕駛汽車測試與研究的大本營，有 60 家公司獲批准在加州道路進行該類汽車測試，但根據加州到上月為止的記錄，並未顯示騰訊取得自動駕駛汽車的測試許可。

矽谷有 30 多家中國企業致力於互聯網自動駕駛汽車軟硬件的研發與投資，而百度 (BIDU-US) 更是 2011 年首批在矽谷設立自動駕駛汽車研發基地的中國企業之一，該公司在加州擁有自動駕駛汽車測試許可證。

事實上，騰訊早已為開發自動駕駛新業務佈局，馬化騰曾在世界智能網聯汽車大會上提出，汽車產業正是騰訊進行產業互聯網發展的重點之一，2 年前騰訊在北京成立自動駕駛實驗室，北京可以說是騰訊車聯網業務的基地。

此外，11 月初在騰訊全球合作夥伴大會上，騰訊自動駕駛更以獨立品牌姿態首次亮相，顯示出騰訊對拓展自動駕駛業務充滿雄心。

騰訊副總裁鍾翔平當時也表示，騰訊「智慧出行」目前已經形成了「四橫兩縱一中台」的業務陣容。其中，騰訊車聯已經與寶馬、奔馳、奧迪、廣汽 (2238-HK)、長安、一汽、吉利(0175-HK)、東風(0489-HK) 等車企在出行領域達成戰略合作，經過一年的開發，累計合作車型多達 45 款。

全球多間汽車製造商早年已率先投資無人駕駛技術，日本汽車製造商本田注資美國通用汽車旗下無人駕駛汽車公司 Cruise，涉及金額 27.5 億美元；另外，豐田亦投資 28 億美元，成立新公司 TRI-AD 開發無人駕駛車輛。

至於 Google 母公司 Alphabet 就於 2016 年成立無人駕駛公司 Waymo，今年 8 月在上海成立子公司。