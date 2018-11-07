「健康系統」奏效 《王者榮耀》未成年用戶單日上限時長暴跌5成

騰訊 (0700-HK) 限制未成年用戶玩遊戲的措施奏效，最新數據顯示，《王者榮耀》未成年用戶單日線上時長，與去年高點相比下降約 52.3%。

騰訊今 (7) 日午盤前強力拉升，報港幣 298.4 元，漲 2.192%

圖：新浪財經

由騰訊成長守護平台主辦的「未成年人守護生態共建發佈會」昨 (6) 日在深圳舉行，騰訊與三星、華為、vivo、OPPO、小米等 5 大硬體廠商達成合作，騰訊將從功能置入，帳號打通，設備管控等方面與 5 大廠商展開合作，實行監打孩童沉迷於手機遊戲。

發佈會透露，騰訊通過成長守護平台，通過提供遊戲管控，遊戲資訊共用和優質內容，實現家長對孩子遊戲行為的合理規劃。目前成長守護平台目前已綁定帳戶超過 1000 萬個，82% 綁定帳號的遊戲時間出現不同程度下降。

同時，對未成年人的遊戲時間、時長予以嚴格限制，目前系統已接入公安權威資料平台，對於疑似未成年人帳號也已啟動了小規模的人臉識別測試。最新資料顯示，《王者榮耀》未成年用戶單日線上時長與去年高點相比下降約 52.3%。

針對遊戲中可能出現的未成年人非理性消費，及時主動提醒、告知監護人，並為使用者開放教育輔導專線。經過主動服務，76% 的未成年人帳號的消費金額得到有效控制，62% 的未成年人帳號遊戲時長有顯著下降。

值得注意的是，近期中國遊戲市場隨著監管趨嚴，已進入低成長狀態。2018 年第一季，中國遊戲市場規模達人民幣 1050.0 億元，年增 5.2%，受遊戲版號政策影響，行業增速放緩明顯；當季中國遊戲市場使用者規模達 5.27 億人，年增 4.0%，國內遊戲使用者規模整體趨近飽和狀態。

業內認為，遊戲強監管時代來臨，對遊戲總量的控制將導致遊戲公司業績不確定性加劇，但對行業整體規模影響不大。

中信證券認為，具有 IP、強研發能力的遊戲公司受影響較小。目前遊戲行業付費的主流人群年齡 20+，對未成年人的限制預計不會對遊戲的主流付費用戶產生影響，因此並不影響遊戲市場規模。